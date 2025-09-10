Allianz anuncia novo diretor de Vida e reforça estratégia de crescimento no segmento

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, Caio Souza chega para ampliar a presença da companhia na carteira por meio de portfólio robusto e inovação – A Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, anuncia Caio Souza como novo diretor de Vida da companhia. O executivo assumiu o cargo no dia 8 de setembro e se reporta diretamente a Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida.

Ao longo de mais de 20 anos de atuação no mercado segurador, Caio Souza ocupou diversas funções de liderança nas áreas Comercial e de Produtos, sobretudo de Pessoas, em grandes empresas. A sua trajetória profissional tem como destaque passagens por XP Inc, Banco Modal, SulAmérica, Liberty Seguros e Unibanco AIG Seguros, além da AGF Seguros (hoje Allianz Seguros).

“O segmento de Vida saltou quase 10% somente nos cinco primeiros meses deste ano, o que demonstra que é um dos mais promissores dentro do nosso setor atualmente. Como uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, a Allianz não só tem acompanhado essa tendência como vem registrando um crescimento acima do mercado: no mesmo período, a companhia alavancou 27% nesta carteira”, lembra o novo diretor.

De acordo com Caio Souza, o desempenho expressivo reforça o apetite crescente da Allianz por essa linha de negócio. “É uma empresa que acredita no potencial do seguro de Vida como uma solução essencial para apoiar o planejamento financeiro das famílias e que seguirá comprometida em ampliar a sua participação no segmento por meio de um portfólio robusto e investimentos contínuos em inovação. O nosso objetivo é democratizar o acesso ao seguro de Vida e consolidar a Allianz como referência nesse mercado em expansão.”

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto:

Foto: Caio Souza, diretor de Vida da companhia_crédito-Divulgação