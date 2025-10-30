Allcare contrata Ricardo Knupp para o cargo de Diretor Comercial Nacional

A Allcare Gestora de Saúde acaba de anunciar a contratação do executivo Ricardo Knupp para o cargo de Diretor Comercial Nacional. Com mais de 16 anos de atuação no mercado de Saúde Suplementar, Knupp estará à frente do Canal Massificado da Allcare, que conta hoje com mais de 20 mil corretores parceiros.

Formado em administração de empresas, gestão de negócios e gestão em Saúde Suplementar, o executivo atuou em operações como Odontoprev, Amil, Aon, JLT e Sistema Unimed. Com uma consistente experiência em planejamento estratégico, identificação de oportunidades de mercado e relacionamento com clientes e parceiros, Knupp é conhecido por sua habilidade em negociações e gerenciamento de equipes e carteira de clientes.

“É uma grande honra para mim passar a fazer parte da Allcare, uma empresa referência no setor, por sua atuação competente, ética e transparente. Estou perfeitamente alinhado aos objetivos estratégicos da empresa e, tenho certeza, que poderei contribuir com a experiência que trago do mercado de Saúde Suplementar”, declara Knupp.

O executivo chega à Allcare com o desafio de consolidar e expandir o relacionamento com corretoras, operadoras e empresas parceiras, mantendo a consistência e respeitando particularidades de cada projeto e garantir que todos os times regionais atuem alinhados à estratégia comercial.

“A contratação de Ricardo Knupp como Diretor Comercial Nacional do Canal Massificado representa um passo importante na nossa estratégia”, destaca Farias Sousa, CEO da Allcare. Segundo ele, “com sua ampla experiência no setor, Ricardo chega para fortalecer nossa presença em todo o país e consolidar o modelo de negócios voltado ao crescimento sustentável e à excelência no relacionamento com corretores e parceiros”, finaliza Farias.