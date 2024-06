Pottencial é a seguradora oficial da CasaCor São Paulo pelo 3º ano seguido

Maior mostra de arquitetura e paisagismo das Américas convida o público a refletir sobre futuras gerações

Por estar totalmente sintonizada ao propósito da Casacor São Paulo, a Pottencial Seguradora se tornou, pelo terceiro ano seguido, patrocinadora oficial desta que é a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas.



Na edição de 2024, que abriu as portas no último dia 21 de maio, na capital paulista, os organizadores convidam arquitetos, decoradores e visitantes a refletirem sobre como as nossas decisões cotidianas impactam nas futuras gerações – por isso o tema “De Presente, o Agora”

“A Pottencial se orgulha de, mais uma vez, associar a sua marca a esse evento de tal magnitude. Entendemos não só a importância de estar cada vez mais próximos de nossos clientes como também de participar ativamente desse movimento, que tantas reflexões relevantes traz para a nossa realidade”,

afirma Daniela Moura, Head de Marketing da Seguradora.

E os seguros estão diretamente ligados a esse contexto.

“A mostra está conectada ao propósito da companhia, falamos sobre proteger o que é valor para as pessoas, ou seja, queremos levar segurança e proteção para patrimônios, mas também para algo de valor imensurável para cada indivíduo.”

A Head de Marketing da Pottencial também ressalta a importância de apoiar grandes eventos que estejam alinhados às soluções e produtos ofertados pela companhia é estratégico – como os seguros residencial e aluguel, diretamente relacionados à proteção e ao cuidado com o morar.

A Mostra

Aberta ao público até 28 de julho, a mostra ocupa um espaço de 9 000m² de área construída, com uma configuração totalmente nova para os visitantes, que poderão conhecer ainda mais de perto e desfrutar de bons momentos com vista privilegiada para a arquitetura do icônico edifício modernista, assinado pelo arquiteto David Libeskind (1928-2014).



O circuito tem 5 áreas dedicadas a exposições e instalações artísticas e 70 ambientes entre 8 estúdios e lofts, 16 casas, 7 jardins, 6 operações de restaurante, bar e café, 5 banheiros unissex com espaço família, 4 lojas e operações comerciais, além de quartos, lavabos, salas de leitura, home office, home cinema, lavanderia, cozinhas, livings e até um espaço de coworking totalmente funcional, que poderá ser utilizado pelos visitantes.

Sobre a Pottencial

A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples. Fundada em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros, Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia e Vida.