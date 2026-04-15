Plataforma online de saúde mental da Bradesco Saúde chega a quase 200 mil atendimentos em 2025

Psicoterapia online, via plataforma Psicologia Viva, registrou aumento de 172% nos atendimentos em comparação a 2024 – A plataforma Psicologia Viva, disponível no app e no site da Bradesco Saúde, se confirma um importante canal da operadora no apoio à saúde mental de seus beneficiários, com o registro de quase 200 mil atendimentos online ao longo de 2025. Esse número é 172%superior a 2024 e resultado de uma nova funcionalidade dos canais da Bradesco Saúde, criada para agilizar a conexão entre pacientes e psicólogos. Ela direciona os beneficiários para o ambiente do Psicologia Viva, permitindo agendar um atendimento por meio de videochamada, com mais de 1.200 psicólogos à escolha.

Em 2025, o Transtorno de Ansiedade foi o quadro mais comum apresentado entre os que procuraram por atendimento psicológico, com quase 40% dos casos. Ele repete o resultado de 2024, obtido a partir de um levantamento exclusivo da Bradesco Saúde sobre saúde mental, com base na demanda de seus beneficiários pela plataforma Psicologia Viva naquele ano.

Outros 15% dos atendimentos de 2025 foram em busca de resolver questões de relacionamentos familiares, amorosos e ciúmes. Já os casos de depressão, angústia, autoestima, estresse e relacionamentos profissionais somaram cerca de 14% das origens dos atendimentos realizados no ano.

Os terapeutas da plataforma Psicologia Viva atuam nos mais variados campos relacionados à saúde mental, com atendimento a diversos outros temas além dos citados, como adoção de filhos, dependência química, fobias, luto, sexualidade, TDAH, entre outros.

A região Sudeste, enquanto região que concentra o maior número de beneficiários da Bradesco Saúde, continua no top 3 de consultas, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais reunindo mais de 78% dos atendidos em 2025. Os paulistas lideraram, com mais da metade dos atendimentos: 51,72%. Sobre o perfil dos pacientes de 2025 em todo país, a faixa etária predominante ficou entre 24 e 43 anos.

“Cuidar da saúde mental traz reflexos positivos em diversos campos da vida e a expressiva adesão dos nossos beneficiários ao Psicologia Viva mostra que a terapia, que pode ser feita a qualquer momento e de qualquer lugar, veio para ficar. Agilizar e ampliar o acesso das pessoas, fortalecendo a promoção da saúde mental foi o que nos motivou nessa parceria”, ressalta Aline Thomasi, superintendente sênior da Bradesco Saúde.