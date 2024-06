Plataforma do Grupo Bradesco Seguros completa três anos revolucionando o mercado e com mais de 500 cursos disponíveis

A Universeg, plataforma de capacitação voltada para corretores de seguros, foi aprimorada durante o ano todo com diversas novidades e conta com mais de 300 mil acessos – A Universeg, plataforma educacional do Grupo Bradesco Seguros, completa três anos com registro de mais de 300 mil acessos e mais de 150 mil participações em ações realizadas durante esse período. Em formato de serviço de streaming, o projeto conta com mais de 500 conteúdos como vídeos, e-books, podcasts, páginas navegáveis e infográficos voltados para o desenvolvimento dos parceiros de negócios da seguradora. Gratuita, a iniciativa visa o desenvolvimento profissional e pessoal desses profissionais de maneira contínua, além disso, já tem mostrado resultados positivos para os negócios da seguradora, reforçando o investimento em capacitação como aliado das empresas. A plataforma também oferece trilhas de aprendizagem específicas sobre o setor de seguros, abrangendo produtos da companhia, bem como cursos regulatórios e conteúdos relacionados à educação financeira, proteção e saúde mental.

O Grupo vem aprimorando a plataforma constantemente para entregar o que há de mais inovador e aderente a realidade dos corretores de Seguros. “Nós sempre estamos em busca do que há de melhor em aprendizagem para abordar tópicos importantes em conteúdos com formatos atuais, que tragam uma experiência de aprendizado completa. Nossa equipe é composta por profissionais com relevante experiência de mercado e busca realizar a curadoria das soluções pensando nas necessidades dos corretores”, destacou Andrea Carrasco, Superintendente de Recursos Humanos do Grupo.

No último ano, entre as novidades da plataforma, se destaca o ‘Programa Ciclos’, uma jornada de aprendizagem exclusiva para proprietários e futuros sucessores das corretoras parceiras. Também foi lançada a Websérie ‘Agro GBS’, que apresenta em oito episódios, aspectos técnicos, comerciais e de proteção para o universo do agronegócio.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.