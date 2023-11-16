Plataforma CCPSegNews amplia grade de cursos com 30% de desconto na BLACK FRIDAY!

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CURSOS E EVENTOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA
CURSOS:
1- CURSO EAD DE SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS E RC DO TRANSPORTADOR
2- CURSO EAD SEG NEWS DE ANÁLISE DE BALANÇOS – SEGURO GARANTIA
3- CURSO EAD SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA
4- CURSO EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS PATRIMONIAIS
5- CURSO EAD SEG NEWS BÁSICO DE RESPONSABILIDADE CIVIL & SEGUROS
6- CURSO DE SEGURO DE GARANTIA JUDICIAL X CONTEXTO JUDICIÁRIO
7- CURSO BÁSICO SEG NEWS DE INSPEÇÃO PRÉVIA DE RISCOS PATRIMONIAIS
8- CURSO BÁSICO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O SEGURO DE GARANTIA
9- CURSO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
10- CURSO BÁSICO DE SEGUROS DE RISCOS OPERACIONAIS E REGULAÇÃO DE SINISTROS
11- CURSO BÁSICO DE RESSEGUROS
EVENTOS:
1- I SEMINÁRIO SEG NEWS DE SEGUROS DE RISCOS DE PETRÓLEO & GÁS
2- I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO
3- II FÓRUM EAD SEG NEWS – IMPACTOS DAS FRAUDES NO MERCADO DE SEGUROS
4- I FORUM SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS PROPERTY, CYBER E SEGUROS DE LUCROS CESSANTES
5- I FÓRUM SEG NEWS DE RISCOS & SEGUROS AGRÍCOLAS
6- V SEMINÁRIO DE SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS & CIRCULAR 662
7- WORKSHOP DE SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA
8- WORKSHOP DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGURO GARANTIA