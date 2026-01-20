Planos de saúde anunciam reajuste e consumidores buscam modelos alternativos de assistência médica

Autorizado no início do ano pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), teto do reajuste foi de 6,06% (para planos individuais e familiares), um patamar acima da inflação de 2025, que foi de 4,26% – O reajuste dos planos de saúde, que costuma ocorrer entre os meses de janeiro e fevereiro, tem levado muitos consumidores a repensarem a permanência no modelo tradicional de assistência médica. Para 2026, o teto do reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foi de 6,06% (para planos individuais e familiares), um patamar acima da inflação de 2025, que foi de 4,26%.

Os preços cada vez mais abusivos, os cancelamentos unilaterais por parte das operadoras, as restrições de rede credenciada e as burocracias para autorizações de exames e cirurgias são fatores que têm afastado uma parcela significativa da população dos planos de saúde tradicionais.

O cenário da assistência à saúde no Brasil abre portas para modelos alternativos, como o financiamento coletivo de despesas médicas, que surgem como uma resposta a esse desequilíbrio entre custo e acesso. Diante disso, a CrowdCare, plataforma internacional de financiamento coletivo para despesas médicas, começa a ganhar espaço no Brasil.

CrowdCare oferece liberdade de escolha e previsibilidade de custos

É importante esclarecer que a CrowdCare não é um plano de saúde. A startup norte-americana opera por meio de um modelo colaborativo, em que os membros contribuem com um valor mensal, que compõe um fundo coletivo.

Karina Brito CEO CrowdCare Brasil : “Os valores desse fundo coletivo são usados para custear as despesas médicas de todos os membros, como consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos”, explica Karina Brito, CEO da CrowdCare para o Brasil.

“Há muitas vantagens em se tornar membro da CrowdCare. Além das mensalidades acessíveis, que começam em R$ 250, o membro tem liberdade total para escolher os médicos, laboratórios e hospitais para realizar seus tratamentos médicos. Adicionalmente, pessoas de todo o Brasil podem se tornar membros. Isso aumenta o acesso em todos os sentidos, já que fora dos grandes centros urbanos, os planos de saúde são ainda mais restritos”, comenta Karina.

Principais vantagens da CrowdCare:

Liberdade total de escolha de médicos, laboratórios, hospitais e demais prestadores de serviços de saúde. Nossos membros são considerados pacientes particulares;

Mensalidades acessíveis, a partir de R$ 250 e planos para famílias de até 4 pessoas;

Pessoas de todo o Brasil podem se tornar membros;

A coparticipação é fixa, independentemente do valor da despesa médica. A única exceção é o parto;

Suporte 24horas por dia por meio do aplicativo, incluindo auxílio na negociação de preços, diretamente com os serviços de saúde;

Teleconsultas;

Desconto em medicamentos e financiamento de vacinas não cobertas pelo SUS;

Isenção da coparticipação para check up anual.

Modelo estruturado e com regras

No Brasil, ainda existe uma dificuldade significativa de compreensão sobre o que é crowdfunding, especialmente quando esse modelo é aplicado a áreas sensíveis como saúde.

“O crowdfunding existe no Brasil há mais de uma década. Contudo, o modelo de financiamento coletivo da CrowdCare é um modelo estruturado, com regras, governança, critérios de uso e previsibilidade. Além disso, o nosso fundo é coletivo, ou seja, vai beneficiar todos os membros que contribuem por meio das mensalidades”, aponta Lee Cerasani, CEO da CrowdCare para as Américas.

Como a CrowdCare funciona na prática

Fernanda é um membro da CrowdCare e precisa passar em uma consulta médica. Ela procura um médico e passa como uma paciente particular. O valor da despesa foi de R$ 800,00. Fernanda irá pagar a coparticipação de R$ 250 e a Crowdcare irá financiar o restante, ou seja, R$ 550.

Ao sair da consulta, Fernanda irá agendar os exames que o médico solicitou, também como paciente particular. O valor dos exames foi orçado em R$ 1.000,00. Fernanda irá pagar a coparticipação de R$ 250 e a CrowdCare irá financiar o restante, ou seja, R$ 750.

Como se tornar membro da CrowdCare

O aplicativo da CrowdCare está disponível para iOS e Android, nas principais lojas, como APP Store e Google Play. A associação é feita diretamente pelo aplicativo.

Valores para associação

Para tornar-se membro da CrowdCare, basta escolher o tipo de assinatura mensal. Há planos individuais e familiares, para até 4 pessoas.

• Plano individual – para pessoas de até 54 anos – R$ 250,00

• Plano para pessoas entre 55 e 65 anos – R$ 410,00

• Plano familiar para até 4 membros – R$ 550,00

Consumo consciente e o poder da comunidade são pontos fundamentais da CrowdCare

“A CrowdCare é baseada no senso de comunidade, pois todos os membros precisam estar comprometidos com a mensalidade para garantir a saúde do fundo. Além disso, é importante incentivar o uso consciente dos serviços de saúde. Dessa forma, todos podem usufruir do financiamento coletivo. Sem dúvida, a CrowdCare inaugura uma nova era da saúde no Brasil, com transparência, acessibilidade e o poder da comunidade no centro de suas ações”, finaliza Karina.

