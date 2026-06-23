ISB Brasil mobiliza o mercado e conclui pesquisa durante a Semana do Seguro de Curitiba

Como parte das ações da Semana do Seguro de Curitiba, instituída pela Lei Municipal nº 16.618, o ISB Brasil realizou uma importante pesquisa de campo voltada a compreender a percepção da população sobre o mercado de seguros e contribuir para o fortalecimento da cultura da proteção no país.

A pesquisa foi aplicada em dois dias, em três do principais cartões postais da capital paranaense. No dia 14 de junho aconteceu no Parque Barigui e no Parque Iberê de Matos, conhecido como Parque do Bacacheri, e no dia 21 de junho no Passeio Público. Ao longo destas datas, diretores, associados, corretores de seguros, executivos de seguradoras e assessorias se mobilizaram para ouvir os curitibanos e coletar informações sobre seu conhecimento em relação aos seguros, seguradoras, corretores e às diversas formas de proteção financeira, familiar e patrimonial.

Para a presidente do ISB Brasil, Danielle Saad, a pesquisa representa uma contribuição concreta da entidade para a Semana do Seguro. “Estamos ouvindo o cidadão curitibano para entender sua percepção sobre os produtos de seguro e identificar oportunidades para ampliar a cultura da proteção”, destacou.

A expectativa é que os resultados sirvam como subsídio para seguradoras, corretoras, assessorias e entidades do setor, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais alinhadas às necessidades da população e para o fortalecimento da cultura do seguro em Curitiba e no Brasil.