Ambiente de confiança nas empresas pode acelerar resultados em força de trabalho em transformação, revela estudo da MetLife

Funcionários esperam cada vez mais apoio e estabilidade por parte dos empregadores, aponta a 23ª edição do estudo Tendências de Benefícios para Funcionários – Em um cenário de crescente instabilidade econômica, um novo estudo da MetLife mostra que a saúde integral, a produtividade e o engajamento dos trabalhadores vêm caindo de forma significativa. O relatório “Tendências de Benefícios para Funcionários”, que chega à sua 23ª edição, aponta que 77% dos profissionais norte-americanos estão preocupados com o aumento dos custos médicos, enquanto 68% citam a incerteza econômica como principal fonte de estresse.

Esse aumento da tensão tem levado os colaboradores a buscar mais do que nunca o apoio de seus empregadores. A pesquisa revela que 81% dos funcionários acreditam que é responsabilidade da empresa construir um ambiente de confiança, sendo que eles confiam 1,5 vez mais em seus empregadores do que em outras instituições fora do ambiente de trabalho.

“Estamos diante de uma grande oportunidade para que as empresas se destaquem ao criar culturas de cuidado e confiança genuína. Isso não apenas fortalece o vínculo com os colaboradores, como melhora diretamente a saúde e os resultados dentro das organizações”, afirma Todd Katz, vice-presidente executivo de Benefícios Coletivos da MetLife.

Segundo o estudo, trabalhadores que confiam na empresa e se sentem cuidados são:

3,8 vezes mais propensos a relatar uma boa saúde integral;

2,4 vezes mais engajados;

1,9 vez mais produtivos.

Cultura de cuidado gera confiança e melhores resultados

A pesquisa indica que ambientes onde há reconhecimento, empatia e uma liderança transparente tendem a inspirar maior confiança entre empresa e funcionário. E essa confiança é ainda mais fortalecida quando há acesso a benefícios bem estruturados e uma boa experiência na sua utilização.

Funcionários que usam seus benefícios e têm experiências positivas com eles são:

2,4 vezes mais propensos a se sentirem saudáveis de forma integral;

2,1 vezes mais confiantes de que a empresa os apoiará em momentos de crise;

1,8 vez mais propensos a confiar na liderança da organização.

“Os benefícios certos, bem comunicados e acessíveis, oferecem estabilidade e segurança nos momentos mais difíceis — o que naturalmente fortalece o sentimento de cuidado e a confiança”, reforça Katz.

Apesar disso, a falta de compreensão sobre os benefícios ainda é um desafio. Para combatê-la, a MetLife tem investido em soluções como o Upwise — uma plataforma digital que orienta os funcionários na escolha dos benefícios mais adequados e auxilia no uso contínuo ao longo do ano. Em 2024, entre os que tiveram acesso à ferramenta, 64% a utilizaram durante o processo de inscrição e, desses, 84% completaram o processo até receber uma recomendação personalizada de benefícios.

Comunicação clara e suporte contínuo são chave

Para que os benefícios realmente gerem valor e construam um ambiente de confiança, o estudo recomenda que as empresas adotem estratégias de comunicação mais eficazes, personalizem o suporte e mantenham um engajamento contínuo ao longo do ano. O resultado? Funcionários mais saudáveis, motivados e confiantes — e empresas mais resilientes e produtivas.

Sobre a pesquisa

O Estudo de Tendências de Benefícios para Funcionários da MetLife está em sua 23ª edição e se baseia em mais de duas décadas de dados de empregadores e colaboradores. A edição de 2025 incluiu pesquisas quantitativas com 5.579 funcionários em tempo integral (setembro e dezembro de 2024) e 2.567 líderes de RH (setembro de 2024). Também foram realizadas entrevistas qualitativas com 33 executivos e 16 colaboradores entre junho e dezembro de 2024.

A pesquisa foi conduzida pela consultoria global STRAT7, em parceria com a MetLife.

