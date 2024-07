Pesquisa da Geotab: estratégias proativas de segurança reduzem colisões em 40%

Relatório “Liderando a jornada: acelerando o ROI por meio de insights de dados confiáveis” traz uma visão abrangente do cenário de transporte comercial no Brasil e no mundo – A Geotab Inc, (“Geotab”), líder global em soluções de transporte conectado, anuncia o lançamento do “Liderando a jornada: acelerando o ROI por meio de insights orientados por dados”, seu segundo relatório sobre transporte comercial. Ampliada para uma análise global, essa edição abrange, tendências e insights valiosos sobre o cenário em evolução e fornece informações essenciais para enfrentar os desafios e aproveitar o potencial do setor.

A edição de 2024 destaca o papel fundamental da telemática avançada na otimização das operações da frota. Ao aproveitar a inteligência de dados e os modelos de IA, grandes frotas comerciais podem aprimorar as medidas de segurança, melhorar a produtividade e reduzir os custos, em meio ao aumento dos preços dos combustíveis, às mudanças regulatórias e às incertezas econômicas.

Os achados do relatório também reforçam que as iniciativas de sustentabilidade que visam reduzir o consumo de combustível são fundamentais, uma vez que os custos de combustível atingem cerca de 60% dos custos operacionais totais das frotas. Veja a seguir os principais insights e tendências.

Segurança:

Em 2023, as frotas que usam os recursos de segurança da Geotab apresentaram uma redução de 40% nas taxas de colisão em relação às que não usam.

Com base nessa diferença, estima-se que mais de 3.500 colisões poderiam ter sido evitadas em 2023 se mais veículos tivessem adotado funcionalidades de segurança.

Neste período, os veículos das frotas no Brasil conectados à Geotab aumentaram em 4% o total de quilômetros percorridos antes de uma colisão. Isso sugere uma melhoria na segurança das frotas, já que os veículos estão conseguindo percorrer uma distância maior antes de se envolverem em um acidente.

Entre os países pesquisados, Brasil (4%), Itália (5,3%) e Espanha (5,7%) tiveram os aumentos mais significativos de quilômetros rodados antes de uma colisão. Já Alemanha (-27%), Portugal (-30%), Reino Unido (-19%) e Estados Unidos (-12,6%) registraram uma redução nessa distância, o que indica a necessidade de maior foco em ações de segurança.

Sustentabilidade e uso de combustível:

Analisando globalmente os clientes da Geotab, os dados sugerem que as frotas devem se concentrar na redução do tempo parado com motor ligado, pois ele contribui significativamente para o desperdício de combustível e para as emissões de CO2.

Canadá e Estados Unidos reduziram com sucesso o tempo dos veículos parados com motores ligados de 2022 para 2023, com diminuições de 5,73% e 3,75%, respectivamente.

Já a Alemanha, o Reino Unido e o México registraram um aumento no tempo dos veículos parados com o motores ligados no mesmo período, indicando uma oportunidade de otimizar ainda mais essa área.

Em relação aos veículos elétricos (VEs), a Geotab oferece suporte de dados para uma variedade de fabricantes (OEMs) e mais de 300 modelos. a Geotab identificou em seu relatório que, de 2022 para 2023, a adoção aumentou globalmente:

Crescimento mais forte na África do Sul (796%); Peru (289%); México (248%) e Brasil (173%), indicando um forte estímulo para a adoção de VEs nessas regiões.

A pesquisa também revela que, em 2023, houve uma redução de 8,5% na intensidade das emissões (kg CO2/quilômetro) em todos os veículos de carga pesada.

E, de acordo com o relatório, a manutenção adequada do veículo, reforçada pela análise preditiva, não só garante a operação segura e eficiente de uma frota, mas também pode melhorar a economia de combustível em 5% a 10% para caminhões de Classe 8 – o que também contribui para a confiabilidade do veículo e aumenta a segurança e a satisfação do motorista.

“O potencial transformador dos veículos conectados e o poder dos dados confiáveis são claros”, disse Mike Branch, vice-presidente de dados e análises da Geotab. “Nosso estudo fornece insights valiosos sobre o cenário dinâmico do setor de transportes. À medida que as empresas se esforçam para se adaptar às condições de mercado em evolução e adotar práticas sustentáveis, a Geotab continua comprometida em capacitá-las com ferramentas orientadas por dados e as recomendações necessárias para prosperar em um ambiente cada vez mais complexo.”

O setor global de telemática é forte e continua crescendo. Espera-se que atinja US$ 172,4 bilhões até 2032, demonstrando um incrível crescimento de 17% entre 2023 e 2032. O relatório destaca as tendências que demonstram o papel fundamental que os dados e a IA exercerão para impulsionar o desempenho, a eficiência, a lucratividade e a sustentabilidade no setor de transportes nos próximos meses. Em meio a transformações econômicas, ambientais e tecnológicas complexas, a Geotab tem o compromisso de fornecer insights que capacitam as empresas a tomar decisões informadas.

O relatório completo da pesquisa está disponível em: https://www.geotab.com/pt-br/relatorio-sobre-transporte-comercial2024/.

Sobre a Geotab

A Geotab é líder global em soluções de transporte conectado. A empresa fornece soluções de telemática para mais de 50 mil clientes em 160 países. Há mais de 20 anos, investe em pesquisas pioneiras de dados e inovação para que parceiros e clientes, incluindo organizações da Fortune 500 e do setor público, transformem suas frotas e operações. Com mais de 4 milhões de assinaturas e processando mais de 75 bilhões de pontos de dados por dia, a Geotab ajuda os clientes a tomarem melhores decisões, alcançarem mais produtividade com frotas mais seguras, e atingirem metas de sustentabilidade. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab oferecem centenas de opções de soluções de terceiros. Com o apoio de uma equipe de cientistas de dados e especialistas em IA líderes do setor, a companhia utiliza o poder dos dados para entender a análise preditiva e em tempo real, resolvendo desafios do presente e do futuro. Para saber mais, acesse www.geotab.com.br e siga-nos no @GeotabBrasil e no LinkedIn ou visite o Blog da Geotab.