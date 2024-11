Pesquisa da Allianz Partners revela as principais oportunidades de crescimento e os obstáculos para as empresas

45% dos parceiros de negócios da empresa veem a expansão internacional como uma oportunidade significativa – A Allianz Partners, líder mundial em serviços de assistência 24h, anunciou hoje os resultados de sua pesquisa B-Partner Lab 2024, oferecendo insights valiosos sobre as oportunidades e desafios enfrentados por seus parceiros de negócios globais. A pesquisa, realizada pela Ipsos e com informações de 181 empresas de múltiplos setores em sete mercados, envolveu stakeholders de diversas áreas, incluindo compras, vendas, TI, finanças e operações.

Mercados em Crescimento como uma oportunidade principal

A pesquisa revelou que quase metade dos parceiros de negócios da Allianz Partners (45%) identificou o crescimento como a maior oportunidade para seus negócios nos próximos dois anos. O acesso a mercados internacionais foi apontado como um dos principais impulsionadores de crescimento entre os entrevistados. No entanto, apenas 14% dos respondentes identificaram a transformação digital como uma oportunidade-chave. Esse número relativamente baixo aponta uma lacuna na percepção do potencial da inovação digital, apesar da mudança global para modelos de negócios digital-first. Enquanto isso, 27% dos entrevistados destacaram programas e políticas de seguro como uma oportunidade para seus negócios nos próximos anos.

Comentando os resultados, Jacob Fuest, Chief Markets Officer e Membro do Conselho da Allianz Partners, afirmou: “O fato de 45% dos nossos parceiros verem o crescimento como sua principal oportunidade destaca o imenso potencial na expansão internacional. Isso atesta o valor que podemos oferecer, dada nossa ampla rede global de colaboradores e provedores, pois podemos atender parceiros que atuam globalmente e adaptar nossas ofertas onde quer que operem. Ao mesmo tempo, a menor ênfase na transformação digital sugere que há necessidade de um diálogo maior sobre como as ferramentas digitais podem ser um catalisador para o crescimento.”

Conformidade regulatória no topo da lista de desafios

Por outro lado, pressões de conformidade e regulamentação, juntamente com riscos geopolíticos, emergiram como os desafios mais significativos enfrentados pelos parceiros de negócios da Allianz Partners. Uma parcela de 19% dos respondentes destacou as restrições regulatórias como uma preocupação principal, ilustrando a complexidade de manter a conformidade em várias regiões, enquanto 18% dos respondentes identificaram os riscos geopolíticos como sua preocupação mais urgente. Esses desafios são vistos como potenciais inibidores de crescimento, inovação e flexibilidade de preços.

Apesar das pressões inflacionárias experimentadas nos últimos três anos, apenas 12% dos respondentes identificaram o aumento de custos como seu desafio mais significativo.

Jacob Fuest acrescentou: “A crescente complexidade dos requisitos regulatórios e de conformidade, especialmente para empresas que operam em várias regiões, está se tornando um obstáculo significativo para a inovação e entrada em novos mercados. Quase um em cada cinco de nossos parceiros declarou isso como seu principal desafio, com parceiros também apontando que os riscos geopolíticos apresentam desafios únicos que exigem uma navegação cuidadosa.

“Isso destaca a necessidade urgente de estratégias personalizadas que abordem não apenas as exigências legais de vários mercados, mas também ofereçam flexibilidade para o crescimento dos negócios. Na Allianz Partners, com nossa presença em mais de 44 mercados e atividades comerciais em mais de 70, estamos bem-preparados para entender as necessidades dos mercados locais e colaborar de perto com nossos parceiros para desenvolver soluções que conciliam obrigações regulatórias e riscos geopolíticos com a busca por crescimento e inovação.”

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais que abrangem seguro de viagem, mobilidade, assistência, seguro saúde e benefícios para funcionários. Orientados para o cliente, nossos especialistas inovadores estão redefinindo os serviços de seguros, fornecendo produtos e soluções prontos para o futuro, de alta tecnologia e com alto contato, que vão além dos seguros tradicionais. Nossos produtos são perfeitamente incorporados aos negócios de nossos parceiros, vendidos por meio de canais intermediários ou diretamente aos clientes por meio da marca Allianz. Presentes em mais de 75 países, nossos 21.900 funcionários falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,5 milhões de casos por ano e estão motivados a ir além para oferecer tranquilidade aos nossos clientes em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse: www.allianz-partners.com

Sobre o B-Partner Lab

A pesquisa do B-Partner, realizada entre fevereiro e março de 2024, coletou respostas de 181 parceiros de negócios da Allianz Partners Travel and Assistance Business. Os parceiros de negócios, da Austrália, Brasil, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e EUA, abrangeram várias funções, incluindo compras, vendas, TI, finanças e operações. O provedor terceirizado Ipsos conduziu entrevistas de 15 minutos no idioma nativo dos participantes, garantindo respostas detalhadas, honestas e anônimas.

Foto: Jacob Fuest, Chief Markets Officer e Membro do Conselho da Allianz Partners