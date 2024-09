PASI redesenha o Seguro Estagiários e lança o seguro da categoria mais completo do mercado

Com mais de 110 mil seguros vendidos no formato anterior, a companhia espera alcançar um público ainda maior com os novos planos do produto. Com a expectativa de aumento em 11% do número de estudantes em ambientes profissionais, as empresas precisam garantir a proteção daqueles que estão iniciando a sua jornada profissional. Para atender os diferentes perfis de clientes e proporcionar ainda mais proteção para os seus segurados, o PASI atualizou e inovou o Seguro Estagiários, oferecendo, desde 1º de agosto, novas opções de planos, coberturas e assistências.

O Seguro Estagiários do PASI agora conta com duas opções para contratação. O plano Básico tem o foco em atender as exigências da Lei do Estágio, porém com alguns outros diferenciais que vão além das exigências legais, sendo o mais relevante também a cobertura por morte natural no escopo da Assistência Funeral.

Já no plano Plus, além de tudo que está contemplado no Plano Básico, foram incorporados também complementos inéditos para esse público, como a Telemedicina e descontos em rede credenciada. O Plano Plus permanece com o diferencial da cobertura de Diária de Incapacidade Temporária e a Assistência Desenvolvimento Profissional do Estagiário, que somente o Seguro PASI tem para oferecer através da sua exclusiva Central de Amparo.

Segundo Bárbara Capurucho, Superintendente de Produtos e Experiência do Cliente do PASI, os corretores têm uma excelente oportunidade com o lançamento das novas coberturas e assistências do Seguro Estagiários PASI:

“Com a atualização do produto, estamos acompanhando e nos adaptando às necessidades específicas dos estagiários e das empresas contratantes. As novas opções de planos oferecem uma proteção ainda mais abrangente, atendendo desde as exigências legais, até benefícios adicionais que fazem a diferença no dia a dia dos segurados”, conta Bárbara.

“As assistências incluídas no plano Plus agregam um valor significativo para os clientes. Esses benefícios não só proporcionam maior segurança e bem-estar aos estagiários, mas também facilitam a venda para os corretores, tornando o produto mais atrativo e competitivo no mercado. Estamos comprometidos em oferecer soluções que realmente atendam às expectativas e necessidades dos nossos clientes, garantindo uma experiência positiva e completa.”, conclui.

Com planos a partir de R$ 2,49 por mês, já é possível contratar algumas das novas soluções disponíveis. Tudo de forma 100% on-line, em apenas 3 passos, com a emissão do certificado imediatamente após a confirmação do pagamento. O Seguro Estagiários é um dos Seguros de Contratação Imediata dos PASI, podendo o interessado realizar a jornada de cotação e contratação totalmente on-line. Para saber mais, acesse o site oficial: seguroestagiariofacil.com.br.