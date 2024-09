Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros comemora 21 anos de atuação

Companhia celebra a data com evento que reforça a centralidade do cliente em sua estratégia – Para comemorar seus 21 anos de atuação, a Ouvidoria Bradesco Seguros promoveu a palestra “Cliente no centro da estratégia: como construir experiência marcantes”. A live, conduzida por Edilberto Camalionte, autor e coautor de obras como Marketing Estratégico, Estratégias de Diferenciação e a Inteligência de Mercado, ofereceu uma reflexão profunda sobre a importância do cliente como o verdadeiro centro de todas as decisões da companhia.

O evento, realizado no dia 6 de setembro, destacou o papel essencial do cliente em cada fase do desenvolvimento e execução das estratégias, consolidando o clientecentrismo como um dos principais diferenciais do grupo. Valdirene Soares, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria da companhia, afirmou “O clientecentrimo, que há anos permeia a cultura da Bradesco Seguros, tem sido o principal direcionador para garantir a entrega de valor e a construção de relacionamentos sólidos e duradouros dentro e fora da organização.”

Ao final da palestra Silvana Mara Raksa, Superintendente da Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, destacou “O foco no cliente não é apenas uma estratégia, mas parte integrante da essência do Grupo Bradesco Seguros. Com 21 anos de uma trajetória de sucesso, evoluímos junto com o mercado e nossos clientes ao longo dos anos, e renovando continuamente nosso compromisso de garantir que as necessidades e expectativas dos nossos clientes estejam sempre à frente”.

A Ouvidoria Bradesco Seguros segue colecionando conquistas importantes, como o Prêmio Ouvidorias Brasil, da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec), mantido pelo 12° ano consecutivo, evidenciando o compromisso com a excelência e a inovação no relacionamento com clientes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria da companhia