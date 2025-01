O Novo Marco dos Seguros e os impactos para o mercado e os consumidores

(*) Por Jairo Brandeburski, CEO da Pansera Corretora de Seguros – O setor de seguros no Brasil vive um momento de transformações importantes com a implementação do Novo Marco dos Seguros. Esse conjunto de mudanças regulatórias promete modernizar e simplificar processos, trazendo mais transparência, competitividade e eficiência para o mercado. Como CEO da Pansera Corretora de Seguros, vejo esse momento como uma oportunidade única para aprimorar a experiência dos segurados e consolidar ainda mais a relação de confiança entre corretores e clientes.

O que é o Novo Marco dos Seguros?

O Novo Marco dos Seguros, instituído pela Lei 14.430/2022, tem como objetivo revisar e atualizar normas que regem o mercado segurador brasileiro, muitas delas criadas na década de 1960. As novas diretrizes buscam acompanhar os avanços tecnológicos, flexibilizar a oferta de produtos e ajustar as exigências regulatórias às necessidades dos consumidores e empresas. Entre as principais mudanças estão a padronização de contratos, o fortalecimento da transparência e a flexibilização dos processos de resseguro.

Maior transparência e proteção ao consumidor

Um dos aspectos mais relevantes do Novo Marco é o foco na transparência e na proteção dos consumidores. As novas regras determinam que os contratos de seguro sejam mais claros e objetivos, reduzindo as interpretações subjetivas e garantindo que os segurados compreendam perfeitamente o que está sendo contratado. Além disso, as exigências para a divulgação de informações e o atendimento ao cliente estão mais rigorosas, o que representa um grande avanço para a confiança no setor.

Essa clareza traz maior segurança jurídica para todas as partes envolvidas e melhora a experiência do cliente. Na Pansera Corretora de Seguros, já adotamos práticas que priorizam a transparência e a comunicação clara com nossos clientes, e vemos no Novo Marco um reforço a essas boas práticas.

Flexibilização e inovação nos produtos

O Novo Marco também abre espaço para uma maior flexibilização na criação de produtos, permitindo que seguradoras e corretores ofereçam soluções personalizadas que atendam melhor às necessidades dos clientes. Essa liberdade possibilita o desenvolvimento de seguros inovadores, adaptados às novas realidades econômicas, sociais e tecnológicas.

Por exemplo, no segmento de seguros patrimoniais, agronegócio e seguros pessoais, áreas em que a Pansera Corretora tem forte atuação, essa flexibilização permite criar apólices específicas para os diferentes perfis de risco e necessidade dos clientes. Isso é fundamental para oferecer uma proteção sob medida e aumentar a percepção de valor do seguro.

Impacto para os corretores de seguros

Os corretores de seguros desempenham um papel fundamental na intermediação entre as seguradoras e os clientes. O Novo Marco traz um desafio e uma oportunidade para os corretores: a necessidade de se atualizarem constantemente e dominarem as novas regras e possibilidades do mercado.

Na Pansera, acreditamos que a capacitação contínua é essencial para manter a excelência no atendimento. Nossa equipe está preparada para guiar os clientes nesse novo cenário, oferecendo as melhores soluções e esclarecendo dúvidas de forma transparente e eficiente.

A oportunidade de construir um mercado mais eficiente

O Novo Marco dos Seguros representa uma evolução significativa para o mercado segurador brasileiro. Ele alinha o setor com as melhores práticas internacionais e atende às demandas de um consumidor cada vez mais exigente e digital. Essa nova fase exige adaptação, mas também oferece uma oportunidade de construir um mercado mais eficiente, ágil e voltado às necessidades reais dos segurados.

A Pansera Corretora de Seguros, com mais de quatro décadas de história e compromisso com a confiança e a segurança, está pronta para trilhar esse novo caminho. Continuaremos a oferecer soluções que agreguem valor e protejam o que é mais importante para os nossos clientes.

Sobre a Pansera Corretora de Seguros:

A Pansera Corretora de Seguros é uma empresa de origem familiar, com sede na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Fundada em 1979, a atuação comercial da Corretora se concentra em 3 pilares estratégicos: seguros patrimoniais, seguros para o agronegócio e seguros para as pessoas. Ao longo da sua trajetória, a Pansera Corretora tem buscado melhorar e facilitar a experiência dos seus clientes, com atendimento 100% especializado. Disponibiliza um amplo portfólio de soluções em Seguros, priorizando a credibilidade, confiança e solidez.