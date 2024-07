Negócios Sustentáveis: Bradesco Seguros transforma materiais em oportunidades para empreendedores

Projeto de economia circular irá beneficiar mais de 800 CNPJs ao longo dos próximos meses – O projeto Sinistro Sustentável, da Bradesco Seguros, realizado por meio de duas iniciativas complementares de Coleta e Descarte Ecológico de resíduos, realizou cerca de 2 mil atendimentos e reciclou cerca de 50 toneladas de resíduos que seriam descartados por clientes dos seguros Auto e Residencial da companhia, no 1º trimestre de 2024. O resultado é 4% maior do que o alcançado no mesmo período do ano anterior.

Nos últimos 12 meses (mar/23 – mar/24), aproximadamente 30 empreendedores, 10 empresas e diversas instituições do terceiro setor em todo o Brasil receberam doações que lhes permitiram gerar renda a partir dessas matérias-primas. Além disso, microempreendedores e artesãos tiveram a oportunidade de transformar os materiais em novos produtos para venda. Estima-se que o projeto movimentou aproximadamente mais de R$ 460 mil na economia brasileira. Com a expansão do projeto, prevista para 2024, mais 800 CNPJs serão impactados, ampliando ainda mais a presença no terceiro setor. O impacto econômico em comunidades vulneráveis pode ultrapassar R$ 14 milhões anuais.

No 1º trimestre de 2024, a primeira iniciativa, Oficina Sustentável, recolheu quase 12 toneladas de resíduos dos sinistros de Seguro Auto, enquanto a segunda, Sinistro Sustentável Residencial, recolheu mais de 37 toneladas no Seguro Residencial.

Com um modelo de operação reconhecido e premiado, o projeto Sinistro Sustentável é uma das diversas iniciativas de Negócios Sustentáveis destacadas no novo Relatório de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros (pág. 63), publicado em 14/06. Em 2023, o projeto conquistou o troféu Ouro na categoria “Social, sustentável e responsável” do Qorus Innovation Insurance Awards (que destaca as iniciativas mais inovadoras do mercado mundial de seguros) e venceu o 11º Prêmio CNSeg – Na categoria “Produtos e Serviços” do Prêmio de Inovação em Seguros promovido pela Confederação.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.