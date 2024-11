Movimento Minha Vida Protegida participa com estande no CQCS Insurtech & Inovação 2024

Participantes irão apresentar as ações do movimento para conquistar novos apoiadores, multiplicadores e embaixadores – Pelo segundo ano consecutivo, o movimento Minha Vida Protegida, que tem como objetivo apresentar aos corretores oportunidades de negócios em seguro de vida, oferecendo treinamentos, e também levar à sociedade a importância da proteção, estará presente no CQCS Insurtech & Inovação 2024, maior evento de inovação em seguros da América Latina, que acontece nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. Com apoio do Centro de Qualificação do Corretor de Seguros – CQCS, desta vez a participação evoluiu e o movimento contará com um estande na feira de exposições, onde participantes irão apresentar as ações para conquistar novos apoiadores, multiplicadores e embaixadores.

Rogério Araújo, corretor de seguros e um dos idealizadores do movimento Minha Vida Protegida, comenta a importância da participação. “É motivo de muito orgulho e também de grande responsabilidade, pois iremos levar nossa mensagem de conscientização da importância do seguro de vida para os nossos colegas do mercado de seguros em um dos maiores eventos do mercado de seguros, não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina”, diz.

Em sua visão, o movimento vem atingindo apoio recorde e patamares que eram inimagináveis quando foi criado. “Todas as seguradoras especialistas no seguro de vida e que entendem que os profissionais que estão na ponta no mercado de seguros – seja o corretor de seguros, o planejador financeiro, o educador financeiro ou o gerente comercial – são importantes para levar essa mensagem para a sociedade, estão nos apoiando”, enfatiza Rogério Araújo.

Hoje, o movimento Minha Vida Protegida conta com mais de 80 embaixadores que têm abraçado a causa, compartilhando conhecimento em prol do setor. “Assim como temos grandes entidades de classe também nos apoiando, é um grande passo ter o CQCS conosco. Só temos a agradecer essa oportunidade, prometendo fazer bonito com os nossos embaixadores e multiplicadores no evento. Vamos para cima, proteger essa sociedade brasileira”, garante o idealizador.

Erika Labiapari, especialista em Seguros de Vida com foco em famílias atípicas e embaixadora do Minha Vida Protegida, também está satisfeita em ver que o movimento vem ganhando força no mercado, não apenas entre os corretores, mas também junto às seguradoras. “Com isso, podemos levantar a bandeira para a importância de proteger as famílias atípicas com um seguro de vida. Em 2023 alcançamos a marca de mais de 2 milhões de diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil, e sabemos que os números são ainda maiores. O seguro de vida é um importante produto que vem amparar essas famílias e seus dependentes”, aponta.

Quando Elizeu Dias, corretor de Seguros e embaixador do Minha Vida Protegida, soube da oportunidade de um estande neste grande evento, “chegou a dar uma emoção”. “Nós que fazemos parte da organização e ‘respiramos’ o movimento, sabemos o quanto isso significa para o Minha Vida Protegida, principalmente pela visibilidade que o estande nos traz”, se alegra.

Para ele, o evento do CQCS agrega para todas as pessoas que participam, seja para os expositores, para os congressistas, e para os corretores de seguros presentes. “Contar com o estande será um diferencial enorme para que o movimento tome ainda mais forças e atinja o objetivo de conscientizar não somente a sociedade, mas os corretores, os profissionais do mercado, e todas as pessoas que atuam com o seguro de vida, sobre a importância e o dever que nós temos de falar de seguro de vida ‘24 horas por dia’”, conclui.