MetLife Xcelerator chega a Harvard e acelera a discussão sobre o futuro dos seguros

A escola de negócios mais influente do mundo leva para suas salas de aula o modelo de embedded insurance da MetLife e coloca em pauta uma questão central para o setor: como escalar a disrupção sem perder relevância – A Harvard Business School selecionou a MetLife Xcelerator, unidade de embedded insurance da MetLife na América Latina, como estudo de caso para analisar uma das transformações mais relevantes que a indústria atravessa atualmente: a incorporação da proteção financeira às plataformas digitais que milhões de pessoas utilizam todos os dias.

O caso “MetLife Xcelerator: Driving Digital Transformation” analisa um modelo que está redefinindo a distribuição de seguros na região. Por meio de banca digital, e-commerce, aplicativos e wallets, a MetLife Xcelerator integra soluções de proteção às experiências do dia a dia de forma simples, ágil e fluida.

Com mais de 10 milhões de apólices ativas na América Latina, a MetLife Xcelerator cresceu com base em uma premissa clara: aproximar o seguro do momento e do ambiente em que hoje acontece a vida digital.

“O fato de a Harvard Business School ter escolhido a MetLife Xcelerator como estudo de caso confirma que essa conversa já não é mais sobre o futuro: ela está acontecendo agora. Na MetLife, estamos impulsionando uma forma mais simples, mais digital e mais relevante de levar proteção a milhões de pessoas”, afirma Javier Cabello, head regional da MetLife Xcelerator”.

Além do reconhecimento, o estudo abre uma discussão importante para o setor: como crescer, inovar e superar certas inércias de um negócio tradicional em um contexto em que os ecossistemas digitais estão transformando a relação com os clientes.

Acesse mais informações sobre o estudo de caso aqui:

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=68449

Para mais informações sobre a MetLife Xcelerator, acesse:

https://www.metlifexcelerator.com/es/

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Javier Cabello, head regional da MetLife Xcelerator”.