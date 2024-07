MetLife apoia o movimento Julho Neon e leva saúde bucal aos cinemas

Iniciativa amplia informações sobre acesso à saúde bucal e leva dicas valiosas às salas de cinema, impactando milhões de brasileiros – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, que hoje conta com mais de um milhão de clientes na carteira de planos odontológicos e mais de 13 mil dentistas credenciados, é uma das apoiadoras do Julho Neon, movimento encabeçado pela SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que tem como objetivo democratizar o acesso à saúde bucal em todo o país. Em mais uma edição, a iniciativa deve impactar milhões de pessoas com a disseminação de informações sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal e seus impactos na saúde holística.

Durante todo o mês de julho, dentistas da rede credenciada da MetLife receberão conteúdos e materiais diversos para que possam compartilhar com seus clientes informações detalhadas sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal para a melhora da autoestima, do bem-estar e da qualidade de vida. De 25/07 a 31/07, um filme publicitário de apoio à campanha passará a ser exibido em 16 salas de cinema de São Paulo para levar mais informações sobre a importância do tema a todas as pessoas.

“A MetLife é apoiadora do SINOG há muitos anos e, como uma operadora de planos exclusivamente odontológicos, sabemos da importância que uma campanha desta magnitude tem para levar a mensagem a cada vez mais pessoas; além de possibilitar que nossa rede credenciada tenha visibilidade.”, comenta Andreia Figueiredo, Diretora de Dental da MetLife Brasil.

A seguradora tem investido continuamente na melhoria de seus produtos e serviços, com a disponibilização de mais plataformas e tecnologia para os clientes e parceiros de Dental, além de ter amplificado o seu apoio a iniciativas importantes, como o programa Saúde sem Fraude, criado pela FenaSaúde com o objetivo de ajudar a combater a fraude em planos odontológicos.

De acordo com dados da SINOG, o movimento Julho Neon ganhou forças desde a sua primeira edição em 2021, impactando mais de 80 milhões de pessoas nestes dois anos de história.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br