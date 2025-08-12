Unir para evoluir: o caso de sucesso da SSI Massificados

Em um mercado que se reinventa com rapidez, a SSI Massificados se destaca como um dos principais vetores da transformação na distribuição massificada de produtos financeiros no Brasil. Com uma plataforma eficaz e totalmente integrada, a empresa conecta canais como varejistas, fintechs e operadoras de telecom a seguradoras, empresas de assistência e instituições financeiras – e dessa forma, proporciona um ecossistema ágil, automatizado e escalável.

De acordo com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o setor de seguros deve crescer mais de 10% em 2025. Somente os seguros patrimoniais — que incluem boa parte dos produtos distribuídos em larga escala — arrecadaram R$ 4,8 bilhões recentemente, com alta de 14,1%. Esses dados refletem a busca por soluções que combinem praticidade para o consumidor e eficiência operacional para os parceiros de negócios.

Fundada em 2020, a SSI Massificados nasceu da união de três empresas já amplamente respeitadas no mercado: Sonntag, RN e GTI Solution. A proposta era oferecer uma plataforma completa, que eliminasse a complexidade tecnológica enfrentada por empresas que desejam atuar com seguros e assistências de forma massificada.

“A integração entre plataforma e canais acelerou a massificação, aproximando o seguro do dia a dia da população e democratizando o acesso”, afirma Rubens Nogueira, cofundador da empresa.

A plataforma da SSI permite que toda a jornada do cliente — da adesão à gestão de cobrança e relacionamento com a seguradora — aconteça de forma automática e transparente. Isso inclui o envio de dados em tempo real, controle de pagamentos, atualizações contratuais e repasses de comissões. O parceiro comercial pode acompanhar tudo por relatórios e dashboards atualizados, sem depender de sistemas próprios ou grandes times técnicos.

“Quando dados e tecnologia falam a mesma língua, a massa passa a enxergar valor no produto financeiro”, reforça Rubens.

A PicPay é uma das grandes marcas que utilizam os serviços da SSi assim como a rede de varejo e moda TopFama e outras estão por vir a integrar nosso portfólio. Sua estrutura modular e escalável é preparada para ampliar operações também no exterior, a fim de acompanhar tendências de internacionalização das soluções financeiras digitais.

Para o futuro, a SSI Massificados aposta na personalização em escala, uso de inteligência artificial (IA) e avanços no conceito de embedded insurance — modelo que integra o seguro diretamente aos produtos e serviços. A proposta é seguir inovando para manter o ritmo de crescimento e a liderança na otimização do setor.

Sobre a SSI Massificados

Fundada em 2020, em São Paulo, a SSI é uma plataforma tecnológica que conecta canais de distribuição – como varejistas, fintechs e operadoras – a fornecedores de produtos financeiros, como seguradoras, bancos e empresas de assistência. Resultado da aliança entre Sonntag, RN e GTI Solution em uma parceria que combina competências, a SSI reúne décadas de experiência no setor e atua como integradora e gestora de operações massificadas, com soluções que automatizam desde a adesão até a cobrança, conciliação e controle de inadimplência.

Com tecnologia modular, gateway de pagamento próprio e equipe especializada, a empresa já atende clientes como PicPay e Lojas TopFama e se prepara para ampliar sua atuação no Brasil e no exterior.

Foto: Rubens Nogueira e Cláudio Affif