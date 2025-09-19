Susep apresenta evolução do setor supervisionado até julho

Receitas somaram R$ 247,45 bilhões no período, segundo Boletim – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou a edição mais recente do Boletim Susep, com informações sobre o desempenho do setor supervisionado até julho de 2025.

De janeiro a julho, as receitas do setor somaram R$ 247,45 bilhões, valor 0,98% menor, em termos nominais, que o obtido no mesmo período em 2024, que foi de R$ 249,91 bilhões.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios totalizaram R$ 154,02 bilhões no período, representando um aumento nominal de 9,30% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre outros destaques da edição:

Os seguros de danos e pessoas (excluindo o VGBL) alcançaram receitas de R$ 126,80 bilhões nos sete primeiros meses do ano, alta nominal de 7,54% frente a 2024.

Nos seguros de danos o seguro de automóveis manteve a maior participação no período, com 42% do total. A linha de negócio registrou crescimento nominal de 5,92% e real de 0,69%.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida apresentou expansão de 10,83%, em termos nominais e 5,35%, em termos reais, em comparação ao mesmo período de 2024.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de julho, que pode ser acessado no site da Susep. Para consultar os dados da Autarquia de forma mais dinâmica,

acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep: www.susep.gov.br