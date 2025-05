Susep alcança 100% de Transparência Ativa, segundo avaliação da CGU

Resultado reforça o compromisso da Autarquia com a gestão pública transparente – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de alcançar 100% de Transparência Ativa, de acordo com os critérios estabelecidos pela Controladoria-Geral da União (CGU).

As informações publicadas como transparência ativa são aquelas disponibilizadas proativamente pelos órgãos e entidades, independentemente de solicitações formais, utilizando principalmente a internet. A medida facilita o acesso dos cidadãos a dados sobre decisões e iniciativas governamentais e contribui para reduzir a quantidade de pedidos de acesso sobre temas semelhantes.

A Lei de Acesso à Informação (LAI) determina um conjunto mínimo de informações que devem ser publicadas, obrigatoriamente, por todos os órgãos e entidades em seus sites oficiais. Entre elas estão dados financeiros, como orçamento, despesas, licitações e contratos, além de informações institucionais, como estrutura organizacional, ações e programas.

O alcance de 100% de transparência ativa demonstra o compromisso contínuo da Susep com a promoção da gestão pública transparente e o fortalecimento da confiança da sociedade.

As informações em transparência ativa disponibilizadas pela Susep podem ser encontradas na seção “Acesso à Informação”, no menu principal do site da Autarquia.