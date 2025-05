STOA aumenta a demanda da comercialização do seguro de vida da Azos

A STOA, insurtech que atua no impulsionamento dos negócios para os corretores, atingiu a marca de R$ 1,14 milhão em prêmios emitidos no seguro de vida da Azos. A empresa, que atua no segmento de tecnologia, foi a primeira a fazer parte da integração no Stoa Connect, uma plataforma desenvolvida sob medida para atender as necessidades do corretor moderno.

Em 2023, a produção de Azos na STOA era de R$203 mil. Após a integração no STOA Connect, as vendas saltaram para R$1,14 milhão de prêmios emitidos em 2024, somando um aumento de 460% de apólices comercializadas pelos corretores parceiros integrados ao sistema.

Bernardo Ribeiro, cofundador da Azos, reconhece a atuação da STOA na venda dos produtos oferecidos pela Azos, através dos corretores parceiros. “A Stoa e a Azos não são grandes parceiras por acaso. Compartilhamos a mesma missão, onde somos obcecados por entregar as melhores experiências e produtos para o cliente e por assumir a complexidade operacional, permitindo que o corretor de seguros foque no que realmente importa, o relacionamento e a capacitação. Cada uma com seu escopo, mas com objetivos em comum, a parceria tem se fortalecido ao longo do tempo. Em 2025, temos a alegria de reconhecer a Stoa como a maior assessoria da Azos”.

Como reconhecimento pela performance excepcional, a STOA marcou presença na segunda edição da campanha Passaporte Azos, onde os fundadores Eduardo Marcellini e Luiz Sampaio, embarcaram em uma viagem pela Grécia, com roteiro em Atenas e Mykonos.

Durante a viagem, os sócios tiveram a oportunidade de explorar a rica história de Atenas, visitando monumentos icônicos como a Acrópole, e de se encantar com a beleza e o ambiente vibrante de Mykonos. A experiência proporcionou momentos de integração e celebração das conquistas alcançadas.

A conquista da STOA e sua participação na campanha Passaporte Azos na Grécia demonstram o potencial de parcerias estratégicas no mercado de seguros e o valor de reconhecer e celebrar o sucesso dos colaboradores e parceiros. A STOA segue consolidando sua posição como um player importante no setor, impulsionando resultados e construindo relações sólidas com seus parceiros.