STOA anuncia nova marca e reposicionamento estratégico

Insurtech se consolida na gestão de atendimento ao corretor, ao oferecer soluções diversificadas, conforme a necessidade do segurado – A STOA, insurtech mineira focada na digitalização da gestão de seguros para corretores de pequeno e médio porte, lança ao mercado a sua nova identidade e reposicionamento estratégico, com a assinatura “Stoa. Seguro sem segredos”. A mudança acompanha não só a necessidade do mercado de se digitalizar e desburocratizar, mas também reflete o propósito da marca em ser o braço direito do parceiro, para empregar o tempo em impulsionar seus negócios.

Em um mundo acelerado pela transformação, impulsionado por tecnologias, personalização e autenticidade, reposicionar uma marca não é mais uma exceção, é uma estratégia fundamental para a sobrevivência e a relevância no ambiente corporativo. Segundo um estudo realizado pela Hanover Research, cerca de 75% das corporações globais reformulam sua marca em algum aspecto desde 2020. Já a consultoria UPCity indica que 51% das empresas alteraram suas identidades visuais após o início da pandemia.

“O novo posicionamento foi pensado para ser lançado como um presente no dia 12 de outubro, dia do corretor, parte do princípio de que quem complica, esconde. Só funcionamos com clareza. Nos comprometemos a eliminar a burocracia, que atrasa o dia a dia dos corretores e clientes, oferecendo uma jornada mais direta e transparente para o sucesso. Nosso foco é dar ao corretor a liberdade de crescimento para que ele se torne, de fato, o dono do próprio futuro”, declarou Eduardo Marcellini, CEO da STOA.

Com essa nova abordagem, a STOA reforça seu compromisso em desmistificar o mercado de seguros e empoderar seus parceiros, se preparando para uma nova expansão em 2026 e garantindo que a complexidade não seja um obstáculo, mas uma oportunidade para se destacar pela transparência e eficiência. Além do seguro de vida, a STOA atua com outros ramos de seguros, como Responsabilidade Civil (E&O, D&O, Cyber, Operações), Auto, Patrimonial, Garantia, Transportes, Fiança Locatícia, Equipamentos Portáteis, Riscos Diversos.

A insurtech adota uma nova estratégia para impulsionar o crescimento sustentável, priorizando a proximidade com o mercado e a expansão da capilaridade. A chave é oferecer suporte diferenciado aos canais de distribuição, pilares fundamentais para o negócio. Todo o reposicionamento é alinhado com um forte investimento em inovação.

Para o cofundador da STOA, Luiz Sampaio, é preciso ir além do que a tecnologia proporciona. “Nos vemos como os verdadeiros parceiros que compreendem e resolvem os problemas do mercado, simplificando a jornada e entregando soluções reais, que vão além da tecnologia de ponta. Acreditamos que a parceria de sucesso se constrói sobre consistência em nossas ações, determinação para alcançar grandes resultados e a disposição inabalável de enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. O nosso compromisso é ser a força que impulsiona as conquistas dos corretores de seguros, concluiu”.

Sobre a STOA

Fundada em 2021 por Eduardo Marcellini e Luiz Sampaio, a Stoa é uma insurtech brasileira criada para transformar o mercado de seguros por meio da digitalização e otimização de processos para corretores de seguros de pequenas e médias empresas. A empresa oferece uma plataforma integrada que simplifica o ciclo de vendas de seguros desde a cotação até o pós-venda, incluindo gestão de sinistros e atendimento ao cliente, permitindo que os corretores se concentrem em vendas ao invés de tarefas administrativas. Com um faturamento de mais de R$ 3 milhões nos últimos 12 meses, a missão da startup é capacitar corretores, aumentar a eficiência operacional e estabelecer novos padrões de serviços no mercado de seguros.