Split Risk consolida modelo de distribuição via MGA’s e melhora resultado do 1ºS

Empresa planeja aumentar em 30% o volume de prêmios até o final de 2025 – Com cerca de 30 parcerias firmadas, a seguradora digital Split Risk consolidou seu modelo de distribuição via MGA’s (Managing General Agent). O movimento, além de ser considerado estratégico pela companhia, também contribuiu para melhorar os resultados operacionais do 1º semestre, como a redução no volume de sinistros para R$ 9,3 milhões, por exemplo, uma queda de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O plano da Split Risk agora é se firmar como a maior seguradora a operar através de MGA’s, preservando o corretor de seguros como canal de distribuição e ampliando a oferta de novos produtos no mercado. Na visão da companhia, com a aprovação recente da LC 213/2025 – regulamentação que estabelece um marco regulatório para associações de proteção veicular no Brasil – a necessidade de adequação à nova legislação tem feito com que esse modelo de negócios seja cada vez mais atraente para estes players.

Nesse canal, a seguradora auxilia empresas a se tornarem MGA’s, fornecendo uma autoridade delegada para que ela atue em seu nome, assumindo funções de subscrição, emissão de apólices e atendimento direto ao segurado em nichos de mercado específicos ou regiões onde a seguradora não tem presença.

“Esse modelo de negócio permite à empresa parceira acessar o suporte técnico e tecnológico da seguradora, ao mesmo tempo em que expande seu portfólio com produtos especializados e ganha acesso a novos clientes e mercados”, explica Marcos Kapp, CEO da Split Risk.

Outro ponto destacado pelo executivo é que o mercado está aquecido e muitas empresas têm demonstrado interesse em comercializar seguros. “Acreditamos que a distribuição através de MGA’s deve se consolidar como uma das maiores revoluções do nosso setor. Tanto, que a nossa expectativa é que surjam mais de cem MGA’s somente no próximo ano”.

Por conta de todo esse movimento, a seguradora tem adotado uma política mais rigorosa para aceitação de novos parceiros de distribuição, preservando a saúde financeira ao invés do crescimento a qualquer custo. “Projetamos alcançar ao final deste ano um volume 30% superior a 2024, atingindo R$ 60 milhões em prêmios e cerca de 120 mil apólices ativas”, completou.

Atualmente, a Split Risk possui diversos projetos em operação, especialmente em parceria com a AutoInsp, Gestão Segura e Hinova. “Nós conseguimos torná-los mais competitivos no mercado, atuando na complementação do suporte e plugando a esses MGA’s bons parceiros que podem complementar a jornada. Não à toa, através desse canal já emitimos mais de 80 mil apólices, o que nos permite escalar muito mais rápido do que numa operação tradicional”, concluiu.

Sobre a Split Risk

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na criação de produtos de seguro Auto, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep já em 2023, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes.

Foto: Marcos Kapp, CEO da Split Risk.