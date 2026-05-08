Setor supervisionado supera R$ 100 bilhões no primeiro trimestre de 2026

Arrecadação alcança R$ 106,18 bilhões no período, com crescimento nos seguros de danos e pessoas – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou a edição mais recente do Boletim Susep, com informações sobre o desempenho do mercado de seguros, previdência complementar aberta e capitalização até março de 2026.

No acumulado do primeiro trimestre, o setor supervisionado totalizou R$ 106,18 bilhões em receitas, montante 0,76% superior, em termos nominais, ao registrado no mesmo período de 2025, superando a marca de R$ 100 bilhões no início do ano.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos à sociedade somaram R$ 62,70 bilhões nos três primeiros meses do ano, o que representa uma variação nominal de -5,84% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Nos seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, as receitas atingiram R$ 55,72 bilhões no período, com crescimento nominal de 6,65% frente ao primeiro trimestre de 2025.

No segmento de danos, o seguro auto apresentou crescimento nominal de 6,13% e avanço real de 1,87% na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 15,08 bilhões em prêmios.

Já nos seguros de pessoas, o seguro de vida seguiu em expansão, com alta de 11,63% em termos nominais e de 6,58% em termos reais no primeiro trimestre de 2026, em relação a igual período de 2025.

Nos produtos de acumulação, a arrecadação de contribuições superou o pagamento de benefícios e resgates em R$ 6,31 bilhões no trimestre.

No período, R$ 7,45 bilhões dos prêmios emitidos pelas seguradoras foram cedidos em resseguro, evidenciando a importância desse instrumento para a diluição de riscos no setor.

A edição de março do Boletim Susep também passa a trazer informações sobre a quantidade de empresas supervisionadas. No mês de referência, o mercado operava com 153 seguradoras, 12 entidades abertas de previdência complementar, 17 empresas de capitalização, 15 resseguradoras locais (sediadas no território nacional), 25 resseguradoras admitidas (com sede no exterior e com escritório no Brasil) e 92 resseguradoras eventuais (com sede no exterior e sem escritório no Brasil).

Para consulta dinâmica das informações, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros – Painel Susep.

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2026