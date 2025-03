Seguros Sura reforça presença no Sul com novo escritório em Curitiba e plano ambicioso de crescimento

Expansão estratégica visa fortalecer o relacionamento e a presença no Brasil, essencial para alcançar a meta de R$ 5 bilhões em prêmios emitidos até 2028 – Impulsionada por um crescimento consistente e por seu modelo de negócios com foco em valorizar o contato humano, a Seguros Sura inaugura seu novo escritório em Curitiba, no bairro Água Verde. A iniciativa representa um marco na estratégia da companhia, que busca fortalecer sua presença na região Sul, responsável por expressivos 57% do seu faturamento entre 2023 e 2024.

O espaço surge como um ponto de contato essencial para estreitar o relacionamento direto com clientes e corretores. “A presença física consolida os laços com os parceiros, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades locais e maior proximidade com os 300 especialistas que atuam não só na capital paranaense, mas em todo o Sul do país”, afirma José Henrique Gil Cairo, Diretor Regional Sul da Seguros Sura.

“Temos como prioridade o relacionamento consultivo com corretores, visando o crescimento mútuo e a longo prazo. Estar em Curitiba fisicamente personifica esse compromisso, oferecendo um ambiente acolhedor que deve alavancar ainda mais a nossa relevância localmente”, complementa o executivo. Esse movimento também proporcionará aos parceiros da empresa oportunidades de crescimento e qualificação profissional

A expansão regional integra um plano estratégico ambicioso. Após registrar um aumento de 24% no faturamento em 2024, atingindo R$ 1,44 bilhão, a Sura almeja alcançar R$ 5 bilhões em prêmios emitidos até 2028. Para isso, a empresa tem investido em inovação e tecnologia para otimizar processos e oferecer soluções cada vez mais eficientes e personalizadas. Nesse sentido, planeja alocar US$ 14 milhões – cerca de R$ 80 milhões – em 22 projetos de desenvolvimento em diversas áreas, incluindo atendimento direto ao cliente e acesso facilitado para os corretores.

“A Sura avança, convicta de que o futuro se constrói com base em princípios sólidos, como respeito, transparência, equidade e responsabilidade, e com um olhar inabalável para o bem-estar e a segurança de seus clientes, colaboradores, assessorias e da sociedade como um todo”, finaliza José Henrique.

Serviço:

Endereço escritório Seguros Sura: Rua Castro, 730 – loja 02 – Água Verde – Curitiba

Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 08h30 às 17h30

Sobre a Seguros Sura Brasil

Há nove anos no Brasil, a Seguros Sura Brasil, especialista em Gestão de Tendências e Riscos, faz parte do Grupo Sura Seguros, com 80 anos de experiência e atuação em sete países da América Latina. Com mais de 350 funcionários distribuídos em 15 cidades, a oferece atendimento próximo e profundo conhecimento do mercado local, proporcionando soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas. Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade (Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas) e Vida e Negócios (Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial). A Seguros Sura Brasil destaca-se pela inovação e antecipação de tendências.