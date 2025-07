Seguros crescem 8% e capitalização tem alta de 11,5% até maio, mostra Boletim Susep

Receita total do setor supervisionado atinge R$ 175,88 bilhões no acumulado do ano – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou, em seu site, a edição mais recente do Boletim Susep, que traz informações consolidadas do setor supervisionado até o mês de maio de 2025. De acordo com o relatório, o mercado supervisionado arrecadou R$ 175,88 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, um avanço nominal de 0,75% frente ao mesmo período de 2024.

Os seguros de danos e de pessoas (com exceção do VGBL) somaram R$ 88,08 bilhões em receitas, o que representa um crescimento nominal de 8,09% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segmento de seguros de danos, os microsseguros se destacaram, arrecadando R$ 780 milhões no período, o que representa alta nominal de 18,17% e crescimento real de 12,42% na comparação com os cinco primeiros meses de 2024.

O seguro auto arrecadou R$ 24,01 bilhões no ano até o mês de maio, montante 5,89% superior ao registrado no mesmo período de 2024, em termos nominais.

Já nos seguros de pessoas, o seguro viagem foi destaque no período, obtendo crescimento nominal de 11,66% e expansão real de 6,20%, com um total de R$ 390 milhões arrecadados, evidenciando o aumento da demanda por esse tipo de proteção.

Os produtos de acumulação – que incluem PGBL, VGBL e previdência tradicional – obtiveram contribuições e aportes de R$ 73,86 bilhões no ano até o mês de maio, uma redução nominal de 8,33% e real de 12,79% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Quando subtraídos os resgates e benefícios, a contribuição líquida para esses produtos foi positiva em R$ 11,71 bilhões, de janeiro a maio de 2025.

Já no segmento de capitalização, o setor arrecadou R$ 13,94 bilhões até maio, valor que representa um crescimento nominal de 11,54% e real de 6,06% em comparação ao mesmo período do ano passado.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios do setor supervisionado totalizaram R$ 22,09 bilhões somente em maio de 2025. No acumulado do ano, R$ 110,55 bilhões foram restituídos pelo setor à sociedade brasileira.

O estoque de provisões técnicas – montantes que as empresas supervisionadas devem manter para garantir o cumprimento de seus compromissos futuros – alcançou R$ 1,9 trilhão em maio de 2025, o que representa 15,85% do Produto Interno Bruto (PIB) da economia brasileira. Para consultar os dados da Autarquia de forma mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

