Seguro de carro: 5 dicas para escolher o melhor para as suas necessidades

Coberturas incluem personalização que se adapta à realidade de cada motorista, além de benefícios adicionais, como seguros residenciais e manutenção preventiva – Na hora de comprar um carro, não basta pensar apenas no modelo, nos acessórios ou na tecnologia embarcada. É preciso também considerar os imprevistos que podem acontecer no trânsito – desde colisões até furtos ou problemas mecânicos. Por isso, contratar um seguro automotivo adequado às suas necessidades, inclusive com possibilidades de personalização, é essencial para garantir tranquilidade e segurança ao volante e ao orçamento.

Para se ter uma ideia, dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), mostram que apenas 30% dos veículos em circulação no Brasil têm seguro. Ou seja, 70% dos automóveis estão sem qualquer proteção contra acidentes, roubos ou outros tipos de danos, o que representa um risco significativo diante dos mais de 73 mil sinistros registrados apenas nas rodovias federais em 2024, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Contratar um seguro garante segurança financeira

Nesse contexto, contratar um seguro deixa de ser um custo extra para se tornar um investimento em tranquilidade e segurança financeira. Segundo especialistas, cada vez mais motoristas têm buscado seguros personalizados, com coberturas ajustadas ao seu perfil de uso e necessidades específicas. “Não existe uma única apólice perfeita para todos. O ideal é avaliar com cuidado os benefícios oferecidos, as coberturas adicionais e o custo-benefício para cada realidade. A personalização torna o seguro mais eficiente e acessível, porque o cliente paga apenas pelo que vai usar”, orienta Philippe Enke Mathieu, CEO da GFX – Inteligência Financeira.

Outro ponto importante na hora de contratar um seguro é verificar se, em caso de sinistro, o contrato prevê carro reserva e guincho para transporte do veículo, especialmente em viagens. Mathieu lembra que esse tipo de detalhe pode passar desapercebido pelo consumidor, mas que faz toda a diferença na hora da necessidade. “Afinal, o seguro vai além de ressarcir valores ao consumidor em casos se sinistros ou furtos. A intenção é também de trazer tranquilidade e segurança em situações imprevistos”, ressalta.

A seguir, confira cinco orientações para ajudar na escolha do seguro:

Escolha uma cobertura adaptada à realidade do motorista

Se você roda pouco ou utiliza o carro apenas em horários específicos, pode optar por um plano de seguro com quilometragem limitada ou proteção parcial, por exemplo. Essas opções são ideais para quem busca uma cobertura proporcional ao seu uso real, garantindo segurança sem precisar pagar por serviços desnecessários.

Considere fazer um seguro personalizado

Com um seguro personalizado, é possível incluir apenas os serviços que o motorista considera essenciais, como carro reserva, assistência 24h, cobertura para terceiros ou proteção contra eventos naturais, eliminando itens que não têm utilidade no seu dia a dia. “A grande vantagem do seguro personalizado é justamente a possibilidade de montar uma cobertura sob medida, contratando apenas os serviços que realmente fazem sentido para a sua rotina”, orienta Mathieu.

Seguro também evita gastos imprevistos

Incluir o seguro automotivo no planejamento financeiro da família é uma forma inteligente de prevenir despesas inesperadas. Em caso de acidentes, danos ao veículo ou a terceiros, o seguro oferece cobertura e evita prejuízos que poderiam comprometer o orçamento. Optar por uma apólice personalizada também pode gerar economia, o que é especialmente vantajoso em períodos de alta nos juros e instabilidade econômica.

Pesquise diferentes opções

Na hora de escolher um seguro, é essencial não se limitar a uma única cotação. Pesquise preços e benefícios oferecidos por diferentes seguradoras, observando a reputação da empresa e a qualidade do atendimento em caso de sinistro. “Ter um leque de opções é fundamental para conseguir analisar o modelo que mais se encaixa à realidade e necessidades do motorista”, afirma o CEO da GFX.

Entenda as coberturas inclusas

É comum pensar que todo seguro cobre as mesmas situações, mas há diferenças importantes. As apólices podem incluir, além da cobertura básica (colisão, roubo e incêndio), itens como carro reserva, assistência 24h, cobertura para terceiros e danos a vidros, retrovisores e faróis. Além disso, alguns seguradores oferecem benefícios adicionais, como assistência residencial, descontos em estacionamentos ou manutenção preventiva. Esses bônus podem ser úteis e influenciar na decisão.

