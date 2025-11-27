Rodobens oferece proteção com seguro prestamista para clientes

Modalidade assume o saldo devedor do consorciado ou financiamento em casos de invalidez total e permanente ou falecimento – O prestamista é uma modalidade de seguro que protege quem possui cotas de consórcios e financiamentos. Em caso de morte do segurado ou em caso de invalidez total e permanente por acidente que impeça a continuidade dos pagamentos, o seguro assume o saldo devedor, evitando que a responsabilidade recaia sobre a família. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os seguros de pessoas arrecadaram R$ 60,3 bilhões em prêmios nos primeiros dez meses de 2024, um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O crescimento do setor de seguros de pessoas foi impulsionado principalmente pela modalidade de seguro prestamista, que contribuiu significativamente para esse aumento. De acordo com a entidade, o seguro prestamista correspondeu a 28% do total pago pelos usuários às seguradoras para manter apólices e certificados ativos. Na Rodobens, essa proteção é oferecida na aquisição de consórcios e financiamentos, garantindo tranquilidade financeira em momentos desafiadores. Este produto é disponibilizado tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, protegendo o cliente e sua família – ou sócios – em casos de invalidez permanente total por acidente ou falecimento.

“Trata-se de uma das proteções mais essenciais para quem adquire um consórcio ou financiamento. Com um custo acessível, o seguro prestamista garante que, em situações inesperadas como a falta ou invalidez permanente, o consorciado e sua família não fiquem desamparados. Além disso, oferece segurança a todos os envolvidos no processo, garantindo a continuidade dos compromissos financeiros sem impacto para a cadeia do segmento”, analisa Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros.

Nos últimos seis anos, a Rodobens possibilitou o pagamento de R$ 150 milhões em indenizações de seguro, reforçando seu compromisso com a segurança e tranquilidade financeira dos seus clientes. Com essas iniciativas, a empresa reafirma sua missão de oferecer mais proteção e benefícios aos clientes, garantindo suporte em todas as etapas do contrato.

Além da proteção financeira, o Seguro Prestamista da Rodobens oferece um incentivo adicional, o Prêmio Pontualidade. Consorciados que mantêm o seguro ativo e cumprem com os pagamentos em dia têm a chance de concorrer mensalmente a prêmios de R$100 mil, por meio de sorteios apurados pela extração da loteria federal, a partir de 01/12/2025. O valor do prêmio será líquido e livre de impostos.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros