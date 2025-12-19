Resultados recordes e nova liderança marcam o ano de 2025 da Sancor Seguros no Brasil

Crescimento acima do mercado, inovação tecnológica e fortalecimento do relacionamento com corretores marcaram a trajetória da companhia em 2025. A Sancor Seguros encerra 2025 consolidando sua trajetória de crescimento no mercado brasileiro, sustentada por resultados financeiros históricos, investimentos contínuos em tecnologia e uma estratégia consistente de valorização do relacionamento com corretores e parceiros.

Em junho, a companhia atingiu o LAIR orçado para o ano de R$ 48 milhões, prêmios emitidos de R$ 601 milhões, crescimento de 11%, prêmio ganho líquido de R$ 371 milhões (+22%) e margem operacional de R$ 82 milhões, equivalente a 22%. O desempenho reflete a solidez da operação e a eficiência da estratégia adotada ao longo do período.

Entre os ramos, o Seguro Auto apresentou crescimento de 27,3%, alcançando o maior faturamento anual da história da companhia. O Seguro Vida cresceu 13%, enquanto os segmentos Patrimonial e Riscos Técnicos (RT) avançaram 14,4%, ambos com resultados operacionais recordes. No Agro, registraram o segundo maior resultado operacional de sua história, reforçando a relevância e excelência do segmento no portfólio da seguradora.

Na comparação entre as emissões, os prêmios evoluíram de R$ 542 milhões em 2024 para R$ 601 milhões em 2025, um crescimento de 10,8%. O desempenho supera a expansão prevista para o mercado de seguros no Brasil, que deve encerrar 2025 com alta de 8,5%, segundo projeção da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Valorização do corretor

O fortalecimento do relacionamento com profissionais foi um dos eixos centrais. O programa Ganha Mais consolidou-se como referência no mercado e recebeu o Prêmio SegNews, na categoria Destaque em Programas de Relacionamento com os Corretores. A iniciativa entrou em um novo ciclo, com categorias reformuladas, adicional de comissão redesenhado e a oferta de duas viagens exclusivas como premiação.

Outro destaque foi o lançamento da plataforma Venda Fácil, que simplifica a jornada de contratação e amplia a agilidade operacional. Aliada à digitalização da Carta Verde, a iniciativa rendeu à companhia o Troféu JRS – Destaque em Modernização do Seguro Carta Verde.

Proximidade com o mercado brasileiro

Ao longo do ano, a seguradora promoveu diversas edições do Conexão Sancor, passando por cidades como Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Ribeirão Preto, Londrina, São Paulo e Campinas. Os encontros reuniram centenas de corretores, fortalecendo a presença regional e ampliando o diálogo com os parceiros.

Além disso, a companhia proporcionou experiências exclusivas, como o lounge da Stock Car em Interlagos, viagem de reconhecimento para Mendoza e uma imersão internacional em Sunchales, na Argentina, onde corretores brasileiros conheceram a matriz do Grupo Sancor Seguros.

Nova liderança

Em 2025, anunciaram Claudia Lopes como nova CEO da operação no Brasil. Com trajetória sólida em liderança, vendas e marketing, a executiva assume com foco em inovação, eficiência operacional e excelência na experiência do cliente.

“Estou honrada em liderar a Sancor Seguros no Brasil. Compartilho dos valores de transparência, excelência e responsabilidade social que definem a companhia. Nosso compromisso é impulsionar o desenvolvimento e manter o cliente no centro das decisões”, destaca Claudia.

Inovação e transformação digital

Os investimentos em tecnologia avançaram com a migração dos sistemas legados para o ambiente de nuvem, a integração dos produtos de Vida/Pessoas ao i4pro Cloud e a ampliação do uso de APIs, elevando a eficiência operacional e a escalabilidade do negócio.

Esporte, sustentabilidade e responsabilidade social

Houve também a adoção do naming do time de vôlei de Maringá, sob a denominação Sancor Seguros Vôlei. Essa iniciativa reforça o apoio ao esporte e o incentivo ao protagonismo das mulheres na modalidade.

No eixo ambiental, a seguradora aderiu ao Pacto Verde, em parceria com o Instituto Ambiental de Maringá, e conquistou a certificação do Selo Ipê, concedida pela Prefeitura de Maringá. A iniciativa reconhece empresas que adotam boas práticas ambientais e sociais, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, em linha com as diretrizes de planejamento urbano responsável do município.

Perspectivas para 2026

Com uma base sólida, projetam continuidade da ampliação do portfólio com novas linhas de negócio, a expansão territorial, fortalecimento da marca no Brasil e o aprofundamento das parcerias com corretores, bancos e cooperativas.

Com resultados consistentes, cultura de proximidade e visão de longo prazo, a seguradora encerra 2025 entre as seguradoras com maior índice de crescimento no país, preparada para um futuro de proteção, inovação e bem-estar ao lado de seus parceiros.