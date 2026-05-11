Proteção veicular avança no RJ e associação investe R$ 100 mil por unidade na expansão

Clube Unir amplia presença na Zona Oeste, investe cerca de R$ 100 mil por unidade e prepara novas inaugurações ainda este mês – Em meio ao avanço da demanda por alternativas mais acessíveis de proteção automotiva no Brasil, o Clube Unir Proteção Patrimonial Mutualista amplia sua atuação no estado do Rio de Janeiro, com expansão já consolidada na Zona Oeste e regiões próximas e novas inaugurações previstas. A associação, que conta com mais de 28 mil associados ativos, mantém sede em Campo Grande (RJ) e já opera unidades em Santa Cruz, Itaguaí, Campo Grande 2 (posto 500), Angra dos Reis e Mato Grosso do Sul. Como parte do plano de crescimento, os bairros de Realengo e Praça Seca receberam novas unidades neste ano, com investimento médio de R$ 100 mil por operação.

Com mais de 10 anos de atuação, o Clube Unir foi criado com o objetivo de oferecer um modelo acessível e transparente de proteção veicular, estruturado sob práticas alinhadas às diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). “Nosso crescimento é reflexo de uma estratégia baseada na proximidade com o associado e na oferta de um serviço que realmente atende às necessidades do dia a dia. As novas unidades reforçam nossa presença em regiões estratégicas e ampliam o acesso à proteção veicular”, afirma Ana Patrícia Mayrink, gerente de expansão do Clube Unir.

O movimento acompanha um cenário de transformação no mercado automotivo e de seguros no Brasil. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o setor tem mantido crescimento recente, impulsionado pela ampliação da base de consumidores e pela diversificação de produtos. Ainda assim, há espaço relevante para expansão: de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), menos de 30% da frota brasileira possui algum tipo de cobertura. O país conta com mais de 60 milhões de veículos registrados, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o que amplia a demanda por soluções mais acessíveis, especialmente em grandes centros urbanos.

Dentro desse contexto, o Clube Unir segue investindo no fortalecimento da estrutura operacional e na qualificação do atendimento, com foco em agilidade e suporte ao associado. A expansão territorial também considera novas oportunidades ao longo de 2026, com outras unidades em fase de negociação para definição dos próximos locais. “Nosso foco está em crescer de forma estruturada, garantindo que cada nova unidade mantenha o padrão de atendimento e proximidade que já caracteriza a associação”, destaca Ana Patrícia.

Ao longo de sua trajetória, a associação já ultrapassou a marca de 60 mil associados e consolidou sua atuação com base em princípios como ética, transparência e foco no associado. A continuidade do plano de expansão reforça o posicionamento do Clube Unir em um mercado que ainda apresenta baixa penetração e alta demanda por alternativas acessíveis de proteção veicular.

Sobre o Clube Unir

O Clube Unir é uma associação de proteção veicular que atua com base nas normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o setor. Com mais de 10 anos de experiência no segmento, a associação nasceu com o propósito de oferecer um serviço transparente, eficiente e acessível. Atualmente, conta com mais de 28 mil associados ativos e já ultrapassou a marca de 60 mil atendidos ao longo de sua história. O Clube Unir tem como missão oferecer proteção veicular e benefícios com excelência, ética e transparência, proporcionando segurança, transformação e encantamento real na vida dos seus associados.