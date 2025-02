Procura por seguros de automóveis cresce 10% em janeiro

Dados da Neurotech revelam bom início de ano para o setor – A demanda do mercado brasileiro de seguros de automóveis cresceu 10,8% em janeiro de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já na comparação com o mês anterior, dezembro de 2024, o aumento foi de 10,48%. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa pioneira em soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito.

Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, avalia que o cenário foi surpreendente, considerando que, historicamente, o volume de vendas de veículos, que impacta diretamente o Índice, é mais instável em janeiro. “A alta na casa dos 10% chama a atenção, principalmente, na comparação com dezembro do ano passado, pois o balanço de vendas de veículos novos feito pela Fenabrave mostrou uma queda abrupta nesse recorte. Isso já era esperado por se tratar de um período de maior cautela entre as pessoas, ainda organizando as contas e despesas para o restante do ano. Mas o crescimento da procura por seguros em relação a janeiro de 2024, também observado nas vendas de carros, indicam um 2025 promissor tanto para o setor automotivo quanto para as seguradoras”, afirma.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a venda de automóveis e comerciais leves cresceu 5,15% em relação a janeiro de 2024, enquanto na comparação com o último mês de dezembro houve queda de quase 35%.

Ainda de acordo com o INDS, 11,5% das solicitações de seguros foram feitas para carros premium.

Por região do Brasil todas apresentaram crescimento da procura por seguros durante o mês de janeiro. Na comparação com o mesmo mês de 2024, por exemplo, o Centro-Oeste lidera com alta de 14%. Norte (+11,67%), Sudeste (+9,81%), Sul (+7,05%) e Nordeste (+4,20%) completam o ranking.

Demanda por idade

O Índice Neurotech de Demanda por Seguros de janeiro de 2025 também analisou a demanda por faixa etária dos segurados. Aqueles com idades entre 18 e 25 anos, que historicamente apresentam a menor procura, tiveram o melhor resultado do período, com um crescimento de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os condutores com 60 anos ou mais, tradicionalmente mais cautelosos, o aumento foi de 9,66%.

Sobre o INDS

O Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) abrange o universo das principais seguradoras brasileiras e mensura o apetite do brasileiro a assegurar o seu automóvel. Nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em apólices contratadas, pois o processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da seguradora e se há ou não indícios de fraude.

Sobre a Neurotech

A Neurotech é uma empresa B3 especialista na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data que transformam um mundo de dados dispersos em informações relevantes para que as empresas obtenham resultados expressivos, prevendo novas oportunidades de negócios. Com uma bagagem de mais de 20 anos e expertise em Inteligência Artificial, Analytics e Ciência de Dados, a Neurotech já implantou mais de 1.000 soluções que ajudaram gestores e empresas a transformarem dados em melhores decisões nos mercados de crédito, varejo, seguros, financeiro, saúde e telecom.