Prêmios de Seguros para Equipamentos Agrícolas da Bradesco Seguros crescem 13,3% em 2024

A Bradesco Auto/RE registrou aumento de 13,3% nos prêmios de Seguros para Equipamentos Agrícolas em 2024. Ao longo do ano, a empresa intensificou a estratégia voltada ao segmento, tendo lançado um produto pré-formatado exclusivo para clientes do Banco Bradesco voltado à proteção desses equipamentos, assim como o projeto Regulação de Equipamento Direta (RED), visando desenvolver metodologia de precificação mais eficiente para os seguros do agro. Atualmente, a Bradesco Auto/RE conta com 350 modelos de equipamentos catalogados para aquisição de cobertura agrícola e mantém seu banco de dados constantemente atualizado para acrescentar novos equipamentos.

“Desde a nossa cobertura básica, já oferecemos serviços bem abrangentes, amparando acidentes, avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental ao equipamento segurado, além de danos de causa externa. Muitos desses equipamentos possuem alto valor e usualmente são financiados por meio de instituições financeiras, o que torna a contratação do seguro ainda mais importante. Além da reposição do bem, a cobertura respalda o produtor rural de uma possível inadimplência junto à instituição financeira que concedeu o crédito em caso de perda total do equipamento”, destaca Saint’Clair Lima, diretor da Bradesco Auto/RE.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Auto/RE