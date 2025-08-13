Pottencial Seguradora cresce em apólices e prêmios emitidos no primeiro semestre de 2025

De acordo com João Géo Neto, CEO da empresa, a expectativa é encerrar 2025 com incremento acima de dois dígitos – A Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia e vice-líder em Seguro Fiança Locatícia, fechou o primeiro semestre em alta. Entre janeiro e junho deste ano, a companhia registrou crescimento de 34% de lucro líquido na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$95 milhões. Em relação aos prêmios emitidos, o avanço foi de 9%, atingindo R$721 milhões.

O pico de 2025 dessa expansão foi registrado entre janeiro e março, quando quase todas as modalidades de seguros da empresa tiveram incremento próximo dos 20%. “Esses números mostram que nossa estratégia de acompanhar os indicadores econômicos e antecipar as necessidades do mercado tem sido benéfica não apenas para a Pottencial Seguradora, mas para nossos clientes e parceiros também, que podem contar com soluções personalizadas e segurança financeira para seus negócios e patrimônios”, diz João Géo Neto, CEO da companhia.

Para o executivo, “o Brasil vive desafios importantes do ponto de vista econômico, em decorrência da alta taxa de juros e da instabilidade no comércio exterior. Apesar disso, acreditamos que podemos sempre criar oportunidades para promover o crescimento. É isso que nós estamos fazendo. Quando atuamos para proteger o que é de valor para as pessoas e empresas, asseguramos a continuidade de investimentos em setores diversos da economia, o que garante o desenvolvimento do país. É por isso que estamos conquistando cada vez mais espaço”.

Além do lucro e dos prêmios, números de aplicações, ativos e patrimônio também registraram crescimento.

