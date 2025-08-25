Pine Seguros completa um ano de operações e atinge R$ 52 milhões em prêmios emitidos

A corretora Pine Seguros, do Banco Pine, chega ao primeiro ano de operação com números robustos e consolida a sua presença como uma das principais consultoras, estruturadoras e distribuidoras de soluções no mercado securitário brasileiro. Em apenas 12 meses, a corretora superou R$ 52 milhões em prêmios emitidos, com destaque para os ramos de Property & Casualty (P&C) e Financial Lines, que responderam por 68% da produção. O Seguro Garantia, carro-chefe da operação, somou R$ 2,2 bilhões em riscos segurados com projeção de ultrapassar R$ 3 bilhões em exposição e R$ 65 milhões em prêmios até o fim de 2025.

A atuação da Pine Seguros também avançou no Varejo Colateralizado, ampliando a proteção dos clientes e da carteira, além de desenvolver uma solução inovadora para o novo modelo de Crédito Consignado Privado, o seguro de perda de renda e vínculo, estruturado sob medida.

“Essa operação vai ao encontro da nossa estratégia de diversificação dos negócios do banco. Além de dar cobertura aos nossos clientes, ela gera receitas de prestação de serviços e fortalece ainda mais o nosso portfólio de soluções integradas”, afirma Rodrigo Pinheiro, diretor executivo do Banco Pine.

Com uma abordagem ágil, consultiva e personalizada, a corretora atende clientes dos mais diversos segmentos, oferecendo produtos securitários como seguro garantia, crédito, aviação, engenharia, equipamentos, patrimonial, transportes nacionais e internacionais, entre outros. A proposta da Pine Seguros é ser referência em consultoria, estruturação, gestão de riscos e distribuição de seguros para o mercado.

“Ao celebrarmos o nosso primeiro ano de operação, destacamos a confiança de clientes e parceiros, além do nosso compromisso com a excelência técnica, atendimento consultivo e proximidade no relacionamento”, avalia Marcos Maciel, sócio-diretor da Pine Seguros.

Sobre o Banco Pine

Fundado em 1997, o Banco Pine é uma instituição de capital aberto desde 2007 e o primeiro banco do seu porte listado na B3. Com mais de 25 anos de experiência, destaca-se pela solidez, tradição e excelência na entrega de soluções financeiras completas e focadas no relacionamento de longo prazo com seus clientes.