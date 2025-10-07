Pesquisa aponta o Grupo Bradesco Seguros como maior seguradora da América Latina

Ranking divulgado pela Fundación Mapfre considera as 25 principais companhias da região – O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido como a maior seguradora da América Latina no Ranking de Grupos Aseguradores en América Latina 2024, elaborado pela Mapfre Economics e divulgado no último mês pela Fundación Mapfre. O levantamento reúne as 25 maiores companhias da região, com base nos dados consolidados do exercício anterior.

Com um faturamento de mais de US$ 215 bilhões em prêmios, o setor de seguros na América Latina apresentou um crescimento de cerca de 6%, impulsionado prioritariamente pela expansão dos mercados no México, República Dominicana, Brasil e Chile. Atuando no maior mercado da região latino-americana – o Brasil responde por cerca de 1/3 do total, com mais de US$ 71 bilhões em prêmios -, o Grupo Bradesco Seguros se destaca como consequência de um forte trabalho de conscientização da população e de uma estratégia de negócios robusta, o que reflete nos resultados da Companhia. Somente em 2024, o Grupo segurador apresentou um faturamento total de mais de R$ 121 bilhões – 13,6% superior ao registrado no ano anterior.

“Os resultados obtidos em 2024 reafirmam a consistência da estratégia que tem sustentado a liderança do Grupo Bradesco Seguros no mercado brasileiro, com avanços importantes tanto em faturamento quanto em lucro líquido. Esse desempenho reflete o fortalecimento do nosso portfólio em todos os segmentos de seguros e a performance equilibrada dos pilares operacional e financeiro, mantendo a pujança e a sustentabilidade da companhia ao longo dos ciclos”, afirma Ivan Gontijo, diretor-presidente do Grupo Bradesco Seguros.

O estudo da Mapfre Economics é uma das principais referências sobre o desempenho do setor na América Latina, fornecendo uma visão abrangente da competitividade e solidez dos grupos seguradores na região. A liderança do Grupo Bradesco Seguros ratifica sua trajetória de excelência, inovação e compromisso com a proteção de milhões de clientes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

