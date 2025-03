Patrícia Campos é destaque entre as mulheres mais influentes do setor de seguros

Diretora de Gente & Gestão do Grupo MAG é reconhecida em levantamento feito pela Revista Cobertura – A diretora executiva de Gente e Gestão do Grupo MAG, Patrícia Campos, foi uma das 50 profissionais reconhecidas pela Revista Cobertura na 1ª edição da Pesquisa “Mulheres mais influentes do mercado de seguros do Brasil”. O levantamento contou com nove categorias e listou profissionais do mercado segurador que se destacam e protagonizam a atividade no Brasil.

Eleita na categoria Seguradora, Patrícia se destacou em uma votação aberta, que contou com a participação de profissionais do setor de seguros de todo o país. “O valor que as mulheres têm em nossa indústria é imensurável e representá-las é uma honra. Mulheres bem posicionadas, competentes, desbravadoras e múltiplas. Esse reconhecimento reflete isso”, comenta a executiva.

Com mais de 25 anos de experiência na área de recursos humanos, Patrícia tem uma vida dedicada ao setor de seguros. Sua trajetória na MAG começou em 1999, como trainee da área de desenvolvimento comercial, e ao longo dos anos, a executiva ascendeu a posições de liderança, ocupando atualmente o cargo de Diretora de Gente & Gestão.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país