Oferecendo modelo consultivo e auditoria própria, Bentec ajuda empresas a economizar milhões com planos de saúde

A consultoria é responsável pela gestão de quase R$ 40 milhões mensais em contratos e já auditou R$ 326 milhões em sinistros, atuando como parceira técnica de RHs e CFOs na contenção de reajustes, antecipação de riscos e proteção da saúde financeira das companhias – No mercado há mais de uma década, a Bentec tem conquistado um espaço de destaque entre RHs, CFOs, lideranças corporativas e áreas de compras e suprimentos que enfrentam uma das maiores dores das empresas brasileiras: o impacto financeiro dos planos de saúde. Segundo dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), a variação do custo médico-hospitalar (VCMH), que mede o aumento do gasto per capita com saúde, foi de 12,7% nos 12 meses encerrados em setembro de 2023, muito acima da inflação geral e um reflexo direto da pressão orçamentária enfrentada pelas contratações coletivas. Com um modelo consultivo, atuação próxima e inteligência própria, a corretora de benefícios se diferencia ao oferecer auditorias técnicas, relatórios gerenciais personalizados e indicadores estratégicos que ajudam seus clientes a identificar riscos, prevenir doenças e evitar desperdícios.

A abordagem dá resultado. Em um único contrato, a Bentec gerou uma economia de R$ 7,1 milhões ao revisar duplicidades de cobrança, pagamentos indevidos e reembolsos, além de propor ajustes com base em evidências técnicas e na análise dos maiores usuários do plano. Em outro caso, o uso do Health Analytics do Bem, solução própria da Bentec para análise de dados clínicos e financeiros, permitiu identificar padrões de comportamento em grupos de crônicos e reduziu em 35% a sinistralidade desse perfil, um dos mais onerosos para a saúde corporativa.

Hoje, a empresa soma 400 mil vidas sob gestão e uma carteira de mais de 150 clientes corporativos. São R$ 39,2 milhões por mês em contratos de planos de saúde sob administração e R$ 326 milhões em sinistros processados nos últimos dois anos. Apesar do baixo índice de estorno direto pelas operadoras, reflexo das barreiras burocráticas do setor, a consultoria tem conseguido negociar condições mais vantajosas com base em evidências. Cerca de 90% dos contratos tiveram reajustes abaixo da média de mercado, com economia média de 60% em relação ao percentual inicialmente proposto, resultado que se reflete na alta taxa de retenção de clientes, hoje em 98%.

“O que garante resultado é combinar conhecimento técnico com capacidade real de execução”, afirma Marcelo Santos, CEO e fundador da Bentec. “Não vendemos promessa. Entregamos inteligência aplicada e acompanhamos de perto cada cliente. Por isso conseguimos gerar economia e previsibilidade, mesmo num mercado tão travado como o da saúde suplementar.”

Visão de Mercado

A credibilidade técnica da Bentec se fortalece pela trajetória de seus sócios. Marcelo Santos, CEO e fundador, acumulou passagens por grandes grupos como SulAmérica, NotreDame Intermédica e Banco Safra antes de criar a Bentec, onde uniu sua experiência operacional à visão estratégica em gestão de benefícios. Juarez Fernandes, sócio e diretor de relacionamento, tem mais de 20 anos de atuação no setor, com destaque para a gestão de grandes contas na Aon Hewitt e na Safra Consultoria. O time se completa com Reginaldo Inácio, responsável técnico pela área de inteligência da empresa, com expertise em BI e auditoria estratégica em saúde.

A Bentec combina a vivência prática desses executivos com uma atuação dupla, como consultoria e corretora, que permite acompanhar os contratos de ponta a ponta. A empresa atua desde o mapeamento de riscos até a implantação de programas de prevenção, incluindo auditorias detalhadas, renegociação de contratos e suporte técnico constante aos times de RH e finanças.

Entre os principais produtos estão o Checkup do Bem, que promove o rastreamento digital e ações voltadas à prevenção de doenças; o Bentec Cuida, focado na gestão contínua de pacientes crônicos; e o Health Analytics do Bem, ferramenta proprietária de BI que cruza dados clínicos e financeiros para apoiar decisões estratégicas. Todas as soluções são geridas internamente e integradas à rotina de cada cliente, permitindo uma atuação personalizada e sustentada por evidências.

A aplicação dessas soluções tem gerado resultados expressivos. Em apenas um contrato, a Bentec apoiou a revisão de sinistros e estratégias assistenciais, gerando R$ 3 milhões em economia. Em outro, a auditoria técnica permitiu a identificação de cobranças indevidas, inconsistências administrativas e oportunidades de renegociação, com R$ 1,2 milhão economizados. O trabalho de análise sobre internações evitáveis levou a uma redução de R$ 785 mil em custos hospitalares. Já na gestão de grupos crônicos, a atuação focada em dados e indicadores reduziu em 35% a sinistralidade desses perfis. Em negociações com operadoras, a empresa também foi responsável por diminuir um reajuste previsto de 74,6% para apenas 9,5%, garantindo sustentabilidade contratual para o cliente.

Contra a lógica de rotatividade das carteiras

Em um mercado onde muitas corretoras ainda operam com foco exclusivo na troca de carteiras e na maximização de comissões, a Bentec escolheu um caminho diferente. A consultoria não se posiciona como uma revendedora de planos, mas como uma parceira estratégica comprometida com o resultado técnico e financeiro de seus clientes. A visão é clara: o sucesso da gestão de saúde não está em trocar operadoras a cada novo reajuste, mas em construir uma estratégia de longo prazo baseada em dados, prevenção e acompanhamento próximo.

Juarez Araújo, diretor de relacionamento, destaca que a lógica da comissão pura é um risco para a credibilidade do setor. “A organização precisa confiar que quem está ali negociando o plano está olhando para o todo. E isso inclui o histórico, os dados, o perfil do uso e o que pode ser ajustado antes de partir para a ruptura”, afirma.

Para Reginaldo, essa mudança de mentalidade é uma exigência do próprio mercado. “As empresas querem previsibilidade e transparência. Não dá mais para tratar saúde corporativa como commodity. Ou você entrega valor real, ou vai ser só mais um nome na planilha do RH.”

A crítica velada à lógica do “tombamento” ganha força justamente porque vem de quem conhece profundamente o setor. E é nesse ponto que a Bentec se diferencia: atua como corretora, sim, mas com um time que pensa como consultoria técnica, usando evidência, planejamento e inteligência para construir soluções sustentáveis.

Expansão com foco em contratos técnicos e impacto mensurável

A Bentec projeta ampliar sua atuação sobre contratos mais complexos, com foco em médias e grandes empresas que buscam previsibilidade de custos e controle real sobre a saúde de suas populações. A estratégia envolve fortalecer núcleos técnicos, incorporar novas camadas de auditoria preditiva e expandir o uso de inteligência aplicada para antecipação de sinistros e contenção de reajustes.

Entre os próximos passos estão a evolução dos programas voltados a crônicos, o aprofundamento do Checkup do Bem com novas trilhas de cuidado e o investimento em jornadas personalizadas de prevenção baseadas em dados populacionais.

“Nosso crescimento não é guiado por volume, mas por profundidade. A cada cliente, queremos gerar impacto técnico, reduzir sinistros e criar uma lógica de cuidado sustentável”, conclui Marcelo.

Sobre a Bentec

A Bentec é uma consultoria especializada em gestão de saúde corporativa, com mais de uma década de atuação ao lado de RHs e CFOs na contenção de reajustes, prevenção de riscos e proteção da saúde financeira das empresas. Unindo a inteligência técnica de uma consultoria ao acompanhamento operacional de uma corretora de benefícios, a Bentec oferece auditorias próprias, ferramentas de BI, programas personalizados de prevenção e relatórios gerenciais estratégicos. Atualmente, administra quase R$ 40 milhões mensais em contratos, com 138 mil vidas sob gestão e mais de R$ 326 milhões em sinistros auditados. A empresa atende organizações de médio e grande porte em todo o Brasil, com foco em resultados mensuráveis, previsibilidade de custos e impacto contínuo.

Fonte: Marcelo Santos, CEO e fundador da Bentec.