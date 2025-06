Novo Seguros recebe autorização para operar com seguros de pessoas

A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) publicou, nesta segunda-feira (02), a portaria que concede à Novo Seguros autorização para operar no ramo de seguros de pessoas. A empresa, uma insurtech integrante do Sandbox Regulatório da autarquia, tem sede em Vitória (ES) e já conta com dois anos de operação. Atualmente, possui autorização para comercializar seguros de danos em todo o território nacional, como os ramos Auto e Residencial.

Aproveitando o ambiente favorável à inovação proporcionado pelo Sandbox Regulatório da SUSEP, a Novo Seguros desenvolve soluções com foco em tecnologia, simplicidade e acessibilidade. O seguro de vida, que será distribuído por meio dos corretores, principal canal de vendas da empresa, tem como objetivo ampliar o acesso à proteção financeira em um mercado ainda pouco explorado. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), apenas 20% da população brasileira possui esse tipo de cobertura.

“Estamos muito otimistas com os próximos passos da Novo Seguros. A entrada no ramo de pessoas reforça nosso propósito de ampliar o acesso ao seguro com soluções descomplicadas, pensadas para a realidade do brasileiro. A autorização para seguros de pessoas marca mais um passo na nossa expansão”, afirma Arthur Pessanha, CEO da Novo Seguros.

Em 2025, a Novo Seguros já realizou importantes lançamentos, como o seguro auto para motoristas de aplicativo e táxi, um segmento com alta demanda e pouca oferta por parte das seguradoras tradicionais. Outro destaque recente é o Seguro Franquia, que cobre integralmente o valor da franquia em caso de sinistro, desde que os danos ultrapassem o valor contratado.

Ainda para este ano, a insurtech prevê novas implementações, como a integração à plataforma de multicálculo, que tornará o processo de cotação mais ágil e competitivo. Também está em fase final a estruturação da opção de pagamento via cartão de crédito, oferecendo mais flexibilidade ao cliente e ampliando o potencial de conversão para os corretores.

Rafael Mendonça, sócio-diretor da Novo Seguros, reforça a importância de manter a humanização mesmo com o avanço tecnológico. “Os produtos que colocamos no mercado nascem de conversas reais com corretores, que vivem o dia a dia da venda e conhecem profundamente as dores e expectativas dos clientes. Essa proximidade nos permite criar soluções mais aderentes à realidade de quem está na ponta, fortalecendo a relação de confiança com os parceiros comerciais”, destaca Rafael.

O diretor também deixa um convite: “Estendo o convite aos corretores que ainda não estão conosco. Estamos à disposição para iniciar essa parceria”, enfatiza.

Corretores interessados podem acessar o site www.novoseguros.com.br, preencher o formulário e enviar a documentação necessária para começar a atuar com a seguradora.

Foto divulgação (da esquerda para direita): Arthur Pessanha – CEO e Rafael Mendonça – Sócio Diretor