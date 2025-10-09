Nova diretoria do Sincor-MG assume mandato e reforça compromisso com o fortalecimento do setor e com o projeto Cidades Protegidas

Na terça-feira, 8 de outubro, aconteceu em Belo Horizonte a Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), que conduziu ao cumprimento do novo mandato da chapa devidamente inscrita e referendada pela Junta Eleitoral, conforme disposto no ofício datado de 12 de agosto de 2025. O encontro marcou oficialmente a posse da nova diretoria, que assume com o compromisso de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e de colocar em prática os principais projetos da instituição.

Entre as prioridades da nova gestão está o projeto Cidades Protegidas, uma iniciativa do Sincor-MG que nasce do entendimento de que é nas cidades que a vida acontece e, portanto, é nelas que a proteção deve começar. O projeto propõe transformar desafios urbanos em soluções inteligentes, conectando o setor de seguros a lideranças públicas e privadas para garantir que a vida e os negócios sigam com segurança e fluidez.

De acordo com o presidente reeleito do Sincor-MG, Gustavo Bentes, o novo ciclo representa a consolidação de uma trajetória e o início de uma nova fase de fortalecimento da categoria. “Estamos muito motivados para seguir avançando. A nova chapa chega com energia renovada e o propósito de colocar nossos projetos em ação, especialmente o Cidades Protegidas, que reflete o papel transformador do corretor de seguros na sociedade. Queremos estar cada vez mais próximos dos profissionais e das comunidades, promovendo proteção, desenvolvimento e impacto positivo nas cidades mineiras”, afirmou.

