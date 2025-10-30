MetLife reforça importância da capacitação contínua e comemora inovações para os corretores

Companhia destaca seus programas de relacionamento, eventos profissionalizantes, inovação em ferramentas digitais e proximidade como fatores que fortaleceram a parceria com os corretores – A MetLife Brasil celebra o mês em que se comemora o Dia do Corretor de Seguros e o Dia do Securitário, reafirmando seu compromisso com a evolução do setor e com a parceria junto aos corretores de seguros. Com investimento contínuo em capacitação e ações de reconhecimento e relacionamento, a companhia acredita na importância de fortalecer a atuação consultiva dos parceiros de negócios.

A escuta ativa dos profissionais permitiu à MetLife inovar com a oferta de ferramentas e plataformas que facilitam o dia a dia da corretagem, garantindo agilidade no atendimento ao cliente e impulsionando a produtividade. Hoje, já é possível emitir uma proposta pelo WhatsApp, preencher documentação com o uso de IA (inteligência artificial) e realizar uma cotação em minutos.

“Os corretores são a espinha dorsal do nosso setor. A MetLife tem orgulho de manter com eles uma relação próxima e colaborativa, baseada em confiança, escuta ativa, parceria, capacitação e inovação constante”, comenta Fernando Trujillo, SVP de Transformação da MetLife Brasil. “Temos o compromisso de ajudá-los a evoluir e crescer conosco, oferecendo ferramentas, reconhecimento e experiências que impulsionam seus resultados e nos ajudam a cumprir o nosso propósito de construir um futuro mais seguro para as pessoas, democratizando o acesso às soluções de seguros”, acrescenta o executivo.

Uma das inovações apresentadas para o canal corretor é o lançamento do Cot.AI, uma ferramenta de cotação no WhatsApp, baseada em inteligência artificial que permite gerar simulações do seguro de vida em grupo com base em poucos dados dos clientes, comandos de voz, e até mesmo por uma imagem ou documento, simplificando o processo de cotação e envio de propostas.

Capacitação e reconhecimento que geram resultados On

Neste ano, a MetLife consolidou uma agenda robusta de capacitação e atualização profissional. Em sua 8ª edição, o evento MetLife On – Insights que Inspiram Sucessos reuniu cerca de 800 parceiros estratégicos e seus clientes em encontros voltados à troca de conhecimento, networking e reflexão sobre os rumos do mercado e da sociedade em cinco capitais brasileiras. Com curadoria alinhada às tendências, o MetLife On proporcionou painéis e palestras com especialistas renomados, como a economista Zeina Latif, o professor e palestrante Edney Souza (Interney) e a advogada e professora Angélica Carlin, abordando temas como inovação, transformação digital, comportamento do consumidor, inteligência artificial e macroeconomia.

Ainda este ano, corretores foram premiados com viagens, participaram de workshops sobre produtos e de treinamento nacional. “Capacitar também é oferecer a oportunidade de trocas e conexão que, certamente, impulsionarão o sucesso de nossos corretores parceiros. Eventos como este não só proporcionam desenvolvimento pessoal e profissional, como permitem a escuta contínua para que possamos aprimorar nossas ferramentas e tecnologia, elevando o padrão de atendimento ao cliente e incorporando a inovação ao nosso dia a dia”, destaca Ramon Gomez, vice-presidente comercial da MetLife Brasil.

Outro pilar importante para a MetLife é a parceria com corretoras dentro do canal Representante de Seguros pelo país. Anualmente, a companhia realiza o Encontro de Corretoras, reunindo parceiras deste canal para celebrar resultados e reconhecer desempenhos de excelência em seu programa de relacionamento Together, que já premiou corretores com viagens para destinos nacionais e internacionais — este ano, para Barcelona, Croácia, Costa Rica, Nova York e Jericoacoara.

Outra iniciativa que proporciona ainda mais desenvolvimento e trocas com profissionais de todo o mundo é o MDRT, programa que apoia corretoras na conquista dos critérios de elegibilidade para se tornarem membros do Million Dollar Round Table, um dos eventos mais relevantes do mercado global de seguros de vida. “Temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento e o sucesso do negócio dos nossos parceiros comerciais. Estar no MDRT representa uma oportunidade única de adquirir know-how, networking e reconhecimento para essas empresas”, comenta Guillermo Innocenzi, vice-presidente comercial da MetLife Brasil.

Em 2025, a companhia triplicou sua presença neste evento internacional, com mais de 285 profissionais na edição, reforçando seu comprometimento com os mais altos padrões de excelência.

Atenta ao desenvolvimento e às expectativas contínuas de crescimento do setor, a companhia está investindo na ampliação dos seus canais comerciais. Para saber mais e entender as oportunidades para 2026, acesse: Seja um corretor parceiro | MetLife ou Seja um Representante de Seguros MetLife.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acessewww.metlife.com.br