MAG Seguros conquista selo de verificação do Reclame AQUI

Certificação é concedida a empresas que demonstram comprometimento com a transparência, credibilidade e excelência no atendimento ao consumidor – A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, acaba de conquistar o selo RA Verificada, uma certificação concedida pelo Reclame AQUI. O reconhecimento é atribuído a empresas que demonstram comprometimento com a transparência, credibilidade e excelência no atendimento ao consumidor, validando que a empresa possui uma conduta ética e está alinhada com as boas práticas de relacionamento com o cliente.

Para obter o selo RA Verificada, a MAG atendeu a critérios rigorosos de avaliação, incluindo um bom índice de solução de problemas, tempo de resposta adequado e engajamento na resolução de conflitos com os consumidores. “A conquista do selo reforça o esforço e a dedicação de toda a nossa equipe em oferecer um atendimento de excelência, com base na transparência e na agilidade”, afirma Leonardo Lourenço, diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

Com essa conquista, a MAG Seguros reforça sua reputação no mercado, diferencia a companhia da concorrência e consolida sua imagem institucional, especialmente nos canais digitais. Para o consumidor, o selo do Reclame AQUI serve como um guia na tomada de decisão e indica que a empresa é confiável e prioriza a satisfação do cliente. Uma pesquisa de 2023 do Instituto Reclame AQUI revelou que 44,23% dos consumidores confiam mais em empresas que possuem esse selo, ressaltando seu valor no mercado.

“A certificação contribui para aumentar a confiança dos consumidores, que tendem a preferir marcas bem avaliadas e comprometidas com a qualidade do serviço”, conclui Leonardo Lourenço.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG