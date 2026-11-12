MAG Seguros apresenta soluções e oportunidades para novos profissionais no mercado de seguros de vida

Amanhã (13), a MAG Seguros realiza a primeira edição do MAG Talentos, encontro voltado a apresentar oportunidades de carreira no mercado de seguros de vida e previdência a corretores recém-habilitados e profissionais que desejam ingressar ou ampliar sua atuação no setor. Em formato híbrido, o evento terá transmissão online para todo o Brasil e encontros presenciais em unidades da companhia, a partir das 8h30 (horário de Brasília).

Durante o encontro, os participantes poderão conhecer as possibilidades de desenvolvimento profissional em um segmento que oferece diferentes caminhos de especialização, além dos diferenciais da MAG, como sua estrutura comercial, o suporte aos parceiros e as oportunidades de crescimento oferecidas pela companhia. A iniciativa também faz parte da estratégia da seguradora de fortalecer sua rede de distribuição e contribuir para a formação e o desenvolvimento de novos profissionais no mercado de seguros de pessoas.

A programação contará com apresentações de lideranças da MAG sobre o mercado de seguros, as soluções da companhia nas áreas de Vida e Previdência, estratégia comercial, campanhas e modelos de remuneração. Os participantes também conhecerão os diferenciais de atuar em parceria com a seguradora e as iniciativas de capacitação disponíveis para apoiar seu desenvolvimento profissional e ampliar suas oportunidades de carreira.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link:

https://vendasmag.com.br/mag-talentos/

Sobre a MAG:

A MAG possui 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em 64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, é um dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.