Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 13,0% no primeiro trimestre de 2026, totalizando R$ 2,8 bilhões

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização atingiu R$ 6,4 bilhões, o que representa evolução de 20,4% frente ao mesmo período de 2025 – O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 13,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, com ROAE de 21,6%. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 28,5 bilhões, alta de 5,0% frente ao primeiro trimestre de 2025, excluindo VGBL.

O resultado das operações de seguros, previdência e capitalização apresentou evoluções de 20,4% e 13,0%, em relação ao primeiro e ao quarto trimestres de 2025, respectivamente, totalizando R$ 6,4 bilhões, sustentado pela expansão de 22,1% do resultado industrial. A melhora de 1,1 p.p. na sinistralidade e a performance do resultado financeiro, com alta de 17,5%, reforçam a consistência operacional e financeira do negócio.

As provisões técnicas cresceram 9,9%, superando R$ 455 bilhões, e os ativos financeiros, 11,5%, para cerca de R$ 483 bilhões. No trimestre, o Grupo Segurador retornou à sociedade, na forma de indenizações e benefícios, R$ 15,4 bilhões, evolução de 11,4% frente ao mesmo período de 2025.

Em fevereiro, o Banco Bradesco e o Grupo Bradesco Seguros anunciaram a criação da Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do Brasil. O novo conglomerado se origina da consolidação de empresas líderes e de referência nas respectivas áreas de atuação, como Bradesco Saúde, Odontoprev e Atlântica Hospitais e Participações.

No que tange ao ramo de seguro de vida, a Bradesco Vida e Previdência reforçou seu portfólio para PMEs, com o lançamento do Empresarial Flexível Coletivo Bradesco. Voltado a empresas de três a 500 vidas, o produto disponibiliza capital segurado de até R$ 2 milhões para todos os grupos, oferecendo uma grade ampliada de coberturas e assistências.

Já em previdência privada, a empresa lançou o Proteção a Dois, solução pioneira no mercado que contempla duas pessoas em uma única contratação, combinando cobertura por morte com a formação de reserva financeira. O produto foi desenvolvido para atender relações em que há dependência econômica mútua, como casais e sócios, com uma proposta mais simples, acessível e eficiente.

No segmento Auto, a novidade foi o Bradesco Seguro Auto One, voltado a veículos de alto valor e destinado, em um primeiro momento, aos clientes do segmento Principal do Banco Bradesco. A proposta é oferecer coberturas ampliadas e serviços diferenciados para o público premium.

A Bradesco Capitalização lançou os produtos “Meu Primeiro Milhão”, que possibilita ao cliente, mediante assinatura, concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 10 mil e a um prêmio especial de R$ 1 milhão, e “Max Prêmios Torcida”, que oferece 100% de resgate ao fim da vigência, além de sorteios mensais de até R$ 100 mil, tendo como objetivo unir o hábito de guardar dinheiro ao apelo dos eventos esportivos.

Com relação à Bradsaúde (SAUD3), vale ressaltar que, no âmbito da Bradesco Saúde, houve a ampliação da rede credenciada para atendimento aos clientes de seu plano efetivo no estado do Mato Grosso, com o acréscimo de especialidades e serviços em hospitais e clínicas em Cuiabá e Várzea Grande, além de incorporação de novos prestadores e redução de até 5% nos valores praticados para o produto. A companhia também criou dois canais exclusivos de apoio ao segmento SPG, de pequenas e médias empresas, com o intuito de aprimorar a experiência das empresas clientes na gestão de sua base de beneficiários.

Já no ramo dental, a carteira superou a marca de 9,4 milhões de beneficiários.

Quanto à Atlântica D’Or, parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, foi anunciada a implantação de um novo hospital em Sorocaba (SP), com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2028. A iniciativa consolida a presença da rede em regiões estratégicas do país.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.