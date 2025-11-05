Kovr inova e lança solução inédita de Seguro Garantia para marketplaces de veículos

Produto massificado e digital rompe paradigmas e inaugura uma nova era para o setor de Seguro Garantia no Brasil – Historicamente marcado pela tradição e conservadorismo, o mercado de Seguro Garantia sempre esteve ligado a operações de alto valor e complexidade. A Kovr Surety, unidade especializada em Seguro Garantia do Grupo Kovr, está transformando esse cenário ao lançar uma solução pioneira voltada para marketplaces de veículos, trazendo agilidade, escalabilidade e integração digital para um setor que, até então, operava de forma restrita e burocrática.

Com o avanço da tecnologia e a digitalização das transações, surge a necessidade de produtos que acompanhem esse ritmo. O novo modelo de Seguro Garantia da Kovr traduz a complexidade técnica de um seguro tradicional em uma solução simples, automatizada, tecnológica, massificada e totalmente integrada às plataformas de comercialização de veículos. O resultado é um modelo que quebra paradigmas seculares do setor e estabelece uma garantia contínua como parte essencial da transação.

“Estamos diante de um marco para o setor de Seguro Garantia. Pela primeira vez, conseguimos levar a sofisticação de operações tradicionais para um formato massificado e digital, que atende à velocidade e à dinâmica do comércio eletrônico. Isso abre caminho para uma nova era de garantias no Brasil”, afirma Ivan Bezerra, superintendente da Kovr Surety.

O impacto é direto em toda a cadeia:

1.⁠ ⁠O marketplace ganha solidez e credibilidade;

2.⁠ ⁠O vendedor transmite mais confiança;

3.⁠ ⁠O consumidor final compra com tranquilidade, sabendo que está protegido.

“Nosso grupo nasceu e cresceu com a missão de desafiar o status quo do mercado de seguros. Este projeto da Kovr Surety demonstra nossa capacidade de transformar burocracia em valor e de criar soluções que impulsionam ecossistemas inteiros. Estamos apenas no início de uma jornada que vai reposicionar o Seguro Garantia como protagonista do futuro digital”, reforça Thiago Leão de Moura, CEO e presidente do Grupo Kovr.

A AutoAvaliar, referência em tecnologia para o ecossistema automotivo, identificou a necessidade de uma solução robusta que blindasse sua operação de venda de veículos por meio de lojistas parceiros. Para isso, acionou a ProCapital Consultoria e Corretagem de Seguros, que assumiu o desafio de estruturar um modelo inovador de Seguro Garantia, alinhado às especificidades e ao dinamismo do ambiente digital.

A partir desse diagnóstico e concepção inicial da ProCapital, a solução foi incorporada e desenvolvida pela Kovr Surety, culminando em um produto inédito no setor.

“A ProCapital teve um papel fundamental na origem deste projeto. Fomos acionados pela AutoAvaliar com a missão clara de desenvolver uma estrutura de proteção que acompanhasse a evolução do comércio eletrônico de veículos. Identificamos o Seguro Garantia como ferramenta ideal para isso e, com a Kovr, transformamos esse conceito em uma solução prática, escalável e com enorme potencial de impacto no mercado”, afirma Joubert Mesquita, Diretor Executivo da ProCapital.

O projeto conta ainda com o apoio e validação da AutoAvaliar, cuja visão de futuro impulsionou a criação dessa nova camada de segurança e confiança no ambiente digital.“Acreditamos profundamente no poder da

inovação para destravar valor no setor automotivo, e essa iniciativa da Kovr vem ao encontro da nossa missão de oferecer mais segurança e eficiência às transações online de veículos. Ao incorporar o Seguro Garantia de forma digital e integrada, damos um passo importante para fortalecer a confiança entre compradores e vendedores. É uma evolução natural e necessária para o crescimento sustentável do mercado”, ressalta Elias Marrochel, Diretor Executivo da AutoAvaliar

A iniciativa inaugura um novo capítulo para o ecossistema de veículos online, mas esse é apenas o começo: a Kovr Surety já prepara novas soluções de Seguro Garantia massificado em outros setores, reforçando sua posição como referência em inovação e tecnologia no mercado.

Sobre a Kovr Seguradora

Com quase 50 anos de atuação no mercado de seguros, a Kovr Seguradora está presente em todo o território nacional. Sob a liderança de Thiago Leão de Moura, Eduardo Viegas e Renato Rennó, a empresa brasileira une tecnologia e inovação para revolucionar a maneira como o setor analisa, desenvolve e oferece produtos dentro das áreas de Seguros, Previdência e Capitalização. Um dos seus maiores diferenciais está no desenvolvimento de soluções moldadas e destinadas ao segmento B2B2C, que integra produtos e serviços para pessoas físicas (B2C) nas plataformas de clientes parceiros (B2B).