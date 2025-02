Junto Seguros mantém liderança em Seguro Garantia

Empresa consolida posição e reforça compromisso com inovação e solidez no setor – A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) divulgou seu relatório Síntese Anual, apresentando os dados do setor em 2024. A Junto Seguros confirmou sua posição de líder no segmento de Seguro Garantia em prêmio direto. A empresa encerrou o ano com R$ 801,1 milhões em prêmio direto, valor que representa um market share de 16%.

O desempenho reafirma o protagonismo, a dedicação das pessoas colaboradoras e o compromisso da Junto em construir soluções para seus clientes e parceiros, garantindo negócios que movem o país.

Agora, com a liderança pelo quarto ano consecutivo, a seguradora reafirma seu compromisso com soluções ágeis e atendimento especializado. Para Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, o sucesso da empresa é resultado da combinação entre inovação e proximidade com os corretores e parceiros de negócio.

“Acreditamos que um mercado sólido se constrói por meio de parcerias estratégicas e uma visão voltada à experiência dos clientes. O mercado está mais amadurecido e consciente em relação à importância do seguro garantia como forma eficaz de proteção para os riscos contratuais e valores discutidos judicialmente. Nosso foco é oferecer soluções eficazes e sustentáveis, que atendam às necessidades dos mais diferentes segmentos econômicos do país”, afirma o executivo.

Os números da Junto Seguros impressionam, com mais de 80 mil empresas atendidas, mais de 6.000 mil corretores ativos e mais de 1,5 milhão de apólices emitidas. No acumulado do ano, o seguro garantia registrou um total de R$ 5,08 bilhões, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2023.

Expansão e perspectivas para 2025

Nos seus 30 anos de história, a Junto Seguros se consolidou como uma das principais seguradoras especializadas em Seguro Garantia e Fiança Locatícia. O avanço contínuo reflete a confiança do mercado na companhia e sua capacidade de adaptação às mudanças econômicas e regulatórias do setor. Com o mercado aquecido e a expectativa de continuidade da trajetória ascendente, a Junto Seguros segue investindo em soluções inovadoras e aprimoramento dos serviços.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Em abril de 2025, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em seguro garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao lançar a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

Em 2024, a seguradora alcançou posições de destaque no mercado, incluindo o 14º lugar no ranking do IT Fórum “As 100+ Inovadoras no Uso de TI”, marcando o segundo ano consecutivo na lista. No mesmo ano, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, equidade e inclusão, a empresa conquistou pela sexta vez o selo Great Place To Work® e integrou a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,5 milhão de apólices emitidas e 6.000 corretores ativos em sua base. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.

Foto: Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros