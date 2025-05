João Géo Neto, CEO da Pottencial Seguradora, assume diretoria na FenSeg

Executivo fica até 2028 e assume uma das 25 cadeiras da alta liderança da Federação, que representa mais de 70 seguradoras de todo o País – O CEO da Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia, João Géo Neto, tomou posse de uma das 25 cadeiras da diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) no dia 23 de abril, quarta-feira. O executivo, que está há 15 anos na liderança da empresa, com grande expertise no mercado segurador, irá compor o corpo de diretores da entidade até 2028.

Para Neto, a Pottencial Seguradora pode contribuir mais para o setor estando na diretoria da FenSeg, levantando questões sobre situações que precisam ser discutidas. “Nosso desafio é contribuir para agregar ainda mais valor ao mercado, considerando todos os segmentos que os seguros atendem. Vamos compartilhar a nossa experiência e trocar conhecimento com os demais diretores. Isso, sem dúvida, auxiliará no avanço do setor e também da Pottencial”, diz.

A FenSeg representa institucionalmente suas associadas do mercado segurador, além de contribuir para o desenvolvimento do mercado de Seguros de Danos e Responsabilidades em atividades como representar política e institucionalmente os diversos segmentos da área, propor leis, normas e regulamentos que aumentem a eficiência do segmento econômico, promover a integração entre as associadas, entre outras.

“Trata-se de uma grande e desafiadora oportunidade para promover trocas de conhecimentos e discutir maneiras de estabelecer e implementar políticas que visem o desenvolvimento do mercado, trazer soluções inovadoras, promover programas de pesquisa e formação, entre outros pontos. Acredito que poderei agregar bastante a essa equipe e ao setor com a minha vivência no mercado e experiência como CEO da Pottencial Seguradora”, pontua Neto.

CEO da Pottencial Seguradora

João Geo Neto é CEO da Pottencial Seguradora desde 2010. A empresa é líder há oito anos consecutivos em Seguro Garantia, segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e primeiro lugar em Riscos Financeiros conforme o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP).

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora atua desde 2010 no mercado e tem como propósito proteger o que é valor para as pessoas. Focada no cliente, busca tornar a contratação de seguros mais ágil e simples, garantindo proteção, segurança e tranquilidade para pessoas e patrimônios. Líder nacional em Seguro Garantia e vice-líder em Fiança Locatícia, destaca-se pela confiança e qualidade dos serviços, sempre inovando na forma de proteger o que realmente importa, com soluções cada vez mais eficientes, contando também com os seguros de Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, entre outros.