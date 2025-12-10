Jader Abreu Filho assume presidência da Aconseg-MG

A Aconseg-MG terá nova diretoria a partir de 1º de janeiro de 2026. O empresário Jader Pereira de Abreu Filho foi escolhido presidente para o próximo ciclo de gestão. Ele já liderou a entidade em outros períodos e retorna com foco no fortalecimento institucional das assessorias de seguros em Minas Gerais.

O dirigente destaca como objetivo central manter e elevar a relevância do canal de distribuição no mercado. “Uma das metas é fortalecer e valorizar ainda mais o capital comercial das assessorias. Vamos ampliar a aproximação com as seguradoras parceiras e abrir espaço para as entrantes, alinhando interesses e reforçando a representatividade dos associados”, afirma.

Entre as prioridades, está também o desenvolvimento de novas lideranças na entidade. “Entendemos a importância da renovação. Aceitamos novamente o desafio de estar à frente da Aconseg-MG, mas queremos preparar sucessores para assegurar a continuidade desse trabalho”, pontua o presidente eleito.

Ele avalia que o modelo de assessorias se consolidou como elo estratégico entre seguradoras e corretores. “As seguradoras buscam cada vez mais as assessorias, e temos corretores de médio e grande porte que já preferem operar por esse canal em algumas companhias. Também atuamos no suporte à implantação de projetos e na ampliação da presença das seguradoras no mercado. A confiança depositada nesse modelo é crescente”, comenta.

Sobre iniciativas para o novo ciclo, Jader cita ações de comunicação e geração de negócios. “Vamos criar a Revista da Aconseg-MG para ampliar o relacionamento com o mercado, retomar os encontros mensais com seguradoras e assessorias e atrair novos associados. O objetivo é fortalecer o capital comercial das assessorias como critério importante na formação de parcerias”, informa.

Ao reassumir a presidência, ele destaca o momento atual da instituição.

“Quando fui presidente anteriormente, a Aconseg-MG ainda se reinventava. Hoje, o movimento das Aconsegs no Brasil já é reconhecido. O desafio agora é evoluir, e acredito que posso contribuir novamente”, conclui.

Resultados e avanços – O atual presidente, Robson Augusto Carneiro, encerra o mandato no fim de dezembro após um período de expansão e aumento de representatividade institucional. “A entidade deu um salto significativo. Saímos de cinco para 11 assessorias associadas. Estivemos presentes nos movimentos de mercado e atuamos ao lado das entidades parceiras em ações relevantes em Minas Gerais”, ressalta.

Entre as principais entregas do período, ele destaca a realização do 2º Encontro Magno das Aconsegs, em formato virtual durante a pandemia; o primeiro relatório anual do mercado de assessorias de Minas Gerais, elaborado pelo economista Francisco Galiza; e o Troféu Gaivota de Ouro, concedido pela Revista Seguro Total, pelo incentivo às vendas no setor. A digitalização das comunicações também avançou com a criação das redes sociais da entidade.

A Aconseg-MG ainda teve participação ativa em eventos nacionais, como o Conec, com o primeiro estande das Aconsegs Brasil, e promoveu iniciativas de atualização profissional, incluindo workshop sobre a nova Lei de Seguros. Para finalizar, Carneiro deixa uma mensagem ao sucessor. “Desejo ao Jader muito sucesso em sua gestão. Que a Aconseg-MG siga protagonista no mercado de assessorias, fortalecendo cada vez mais esse canal de distribuição”, expressa.

Nova diretoria da Aconseg-MG

A nova diretoria da Aconseg-MG assume a gestão da entidade em 1º de janeiro de 2026. A composição é a seguinte:

Jader Pereira de Abreu Filho – Presidente

Robson Augusto Carneiro – Vice-presidente

Regina Drumond Ferreira – Conselho Fiscal

Oswaldo Cesar Moreira Leão – Tesouraria

Leonardo Neves Fernades – Relações Públicas e Comunicação

Lisanara Carvalho Guedes – Marketing e Mídias Sociais