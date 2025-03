It’sSeg Acrisure adquire FINN, uma fintech de seguros garantia, e avança na consolidação do mercado de corretoras de seguros no Brasil

A It’sSeg Acrisure, uma das maiores corretoras de seguros e administradoras de benefícios do Brasil e subsidiária do grupo global Acrisure, avança em sua estratégia de consolidação no mercado brasileiro. A empresa anuncia nesta segunda-feira, 10 de março, a aquisição da insurtech FINN, especializada no segmento de seguros garantia.

Esta é a 15ª aquisição de corretora da It’sSeg – Acrisure desde que a empresa foi fundada há 10 anos pelo executivo Thomaz Menezes, ex-CEO da SulAmerica Seguros.

A FINN é uma plataforma digital que permite que empresas obtenham cotações e comprem seguros garantia inteiramente online. A plataforma também permite que clientes gerenciem seu portfólio de seguros digitalmente, incluindo o acompanhamento de vencimentos de apólices, limites contratados e outras informações relevantes. Fundada em 2020, a FINN fechou 2024 com R$ 100 milhões em prêmios administrados. A empresa atende uma carteira de 500 clientes corporativos.

“Esta aquisição é estratégica para nós, pois integra uma forte expertise digital em nossas operações”, diz Thomaz Menezes, CEO e fundador da It’sSeg. “A aquisição se alinha perfeitamente com a estratégia global da Acrisure de se posicionar como uma empresa de tecnologia de ponta no mercado de seguros.”

“Esta é nossa primeira aquisição de uma insurtech no Brasil. Transações anteriores focavam em mercados regionais ou segmentos de seguros altamente especializados. Desta vez, nosso objetivo era trazer capacidade tecnológica para o grupo”, explica Menezes.

Em 2023, a It’sSeg – Acrisure registrou prêmios totais de R$ 5,4 bilhões (dados de 2024 ainda não divulgados). Naquele ano, a empresa já havia atingido uma carteira de 1.000 clientes corporativos e administrado aproximadamente 2 milhões de vidas seguradas. Desde 2022, a It’sSeg faz parte da Acrisure, uma das maiores corretoras de seguros do mundo.

Sobre a It’sSeg

A It’sSeg, subsidiária da Acrisure, é uma corretora de seguros, consultoria e gestão de benefícios fundada em 2014 por meio da integração de corretoras bem estabelecidas. Atualmente, é composta por 15 empresas afiliadas que, juntas, administraram mais de 2,1 milhões de vidas e R$ 5,4 bilhões em prêmios em 2023. Desde 2022, a It’sSeg faz parte do grupo internacional Acrisure, marcando a primeira aquisição da Acrisure na América Latina. Link

Sobre a Acrisure

A Acrisure é uma fintech global que combina tecnologia de ponta com expertise humana de primeira linha para conectar clientes com soluções personalizadas em vários setores, incluindo seguros, resseguros, folha de pagamento, benefícios, segurança cibernética, serviços de hipoteca e muito mais. Nos últimos onze anos, a Acrisure aumentou sua receita de US$ 38 milhões para quase US$ 5 bilhões e agora emprega mais de 19.000 colaboradores em 21 países. E isso é só o começo. Para saber mais, visite Acrisure.com.

Foto: Da esquerda para direita: Rodrigo Gouveia (CEO da FINN Seguros), Thomaz Menezes (ao centro – CEO da It´sSeg Acrisure) e Marcelo Campilho (CTO da FINN Seguros).