Instituto de Longevidade MAG celebra 9 anos ampliando caminhos para viver mais e melhor

Com iniciativas que vão do letramento digital à educação financeira, o Instituto reforça sua missão de transformar o envelhecer no Brasil em uma jornada de protagonismo e bem-estar – Abril é mês de celebração para o Instituto de Longevidade MAG. A associação sem fins lucrativos, idealizada pela MAG Seguros, completa 9 anos de atuação com uma trajetória marcada por projetos inovadores, conteúdos de impacto e mais de 30 milhões de leitores em seu portal. Mais do que números, o instituto segue firme no propósito de garantir que brasileiros vivam mais e com qualidade.

Ao longo dos anos, a organização tem contribuído para uma sociedade que respeita e inclui os 50+, oferecendo iniciativas como o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL), o Programa ViverMais e o Guia da Longevidade Financeira. Recentemente, lançou a websérie “Longevidade: O futuro é hoje”, com vídeos sobre debates relevantes dos desafios e as oportunidades da longevidade — tudo com uma linguagem pensada para quem quer se atualizar sem complicação.

Além dos conteúdos, o Instituto também oferece benefícios concretos aos associados, como Seguro de Vida, Clínica Online 24h, Assistência Residencial 24h, Descontos em Medicamentos e apoio na relação com o INSS. São ações que tornam a longevidade não apenas uma estatística, mas uma realidade possível e digna para milhões de pessoas.

“A história do Instituto me lembra o beija-flor que, diante do incêndio na floresta, seguia levando gotas de água no bico. A transformação é coletiva, mas cada um precisa fazer sua parte. O Instituto é a nossa forma de contribuir com um Brasil mais justo e preparado para envelhecer com dignidade”, afirma Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG.

Mais do que celebrar, a entidade olha para frente. O futuro da longevidade no Brasil será construído com informação de qualidade, políticas públicas sensíveis e apoio real às novas fases da vida. E, para isso, o Instituto de Longevidade MAG continua fazendo sua parte.

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG é uma associação sem fins lucrativos idealizada pela MAG Seguros, com o propósito de representar pessoas idosas e aposentados e discutir os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de vida no Brasil. Sua missão é auxiliar os cidadãos brasileiros a alcançar a Longevidade Financeira em todas as fases da vida, oferecendo suporte para que possam viver de forma equilibrada e sustentável ao longo dos anos.

Referência no conceito de Longevidade Financeira, o Instituto se destaca pela produção de conteúdos educativos sobre planejamento financeiro e apresenta uma série de temas variados sobre os longevos. O Instituto também disponibiliza gráficos e análises detalhadas sobre boletins macroeconômicos e indicadores voltados para a faixa etária 50+, fornecendo ferramentas essenciais para o bem-estar financeiro e social da população. Desde sua criação, tem promovido projetos, ações e eventos que visam melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, sendo amplamente reconhecido pela autoria do IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade), uma ferramenta inovadora que avalia a adequação das cidades brasileiras para a longevidade de sua população.